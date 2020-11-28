خبراء: كورونا يؤثر على أسنان المتعافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف خبراء في الطب، أن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات متعلقة بمرض اللثة وحتى إلى سقوط الأسنان.

وأضاف الخبراء "إن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في الأسنان، يمكن أن يفقدوا أسنانهم بعد التعافي من فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

ويلاحظ أن أكثر من 47 في المئة من البالغين فوق سن الثلاثين يعانون من بعض أمراض اللثة، بما في ذلك التهابات اللثة والعظام المحيطة بالأسنان.

في الوقت نفسه، غالبا ما يشكو المرضى الذين إصيبوا بـ "كوفيد-19" من فقدان الأسنان، يصنف الأطباء سقوط الأسنان دون دم على أنه غير عادي، مما يشير إلى حدوث شيء ما للأوعية الدموية في اللثة.

ونقلت الصحيفة عن طبيب الأسنان د. ديفيد أوكانو من جامعة يوتا قوله: "لا تسقط الأسنان من تلقاء نفسها ولا تخرج عن اللثة إلا نادرا".

ومع ذلك، يشير الأطباء حتى الآن إلى قلة الأبحاث التي من شأنها تأكيد الصلة بين "كوفيد-19" وفقدان الأسنان.

وذكرت الصحيفة أن سقوط الأسنان بعد الإصابة ب”كوفيد – 19″ قد ينتج عن تأثير فيروس كورونا على الدورة الدموية، الأمر الذي قد يسبب كذلك سقوط الشعر وتورم الأطراف السفلية.