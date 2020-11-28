توقعات الأبراج اليوم 28-11-2020: استمتاع لـ القوس.. ونصيحة مهمة لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل:

اعتني بالأشياء في الصباح حتى تشعر بالراحة والاسترخاء في المساء.

برج الثور:

ستجد أنه عندما تتواصل مع الآخرين، يكون لديك دافع أكبر لجعل الأشياء تحدث لنفسك، عندما تحصل على الاهتمام الذي تشعر أنك تستحقه يكون تفانيك قويًا.

برج الجوزاء:

قد تجد صعوبة في التعامل مع مشاعرك، خاصة في وقت لاحق من اليوم.

برج السرطان:

قد يكون التواصل مع الآخرين مجزيًا للغاية خاصة في وقت لاحق من اليوم. أظهر المزيد من طاقتك في الخارج وانضم إلى الآخرين في المشاريع التي قد تحاول معالجتها بنفسك.

برج الأسد:

تأكد من ترسيخ شؤونك في وقت مبكر من اليوم، قد يحاول الناس التخلص من توازنك بالحديث السريع والأفكار الفاخرة، تحتاج إلى التأكد من أنك على أرض صلبة قبل أن تتخذ الخطوة التالية لأعلى، وازن بين عواطفك وركز على أهدافك.

برج العذراء:

تبحث الأمور عنك خاصة في وقت لاحق من اليوم، يجب عليك التواصل مع الآخرين باستخدام ذكاءك الشديد وإرادتك القوية وذكائك المطلق.

برج الميزان:

الطاقة مناسبة للاستفادة منها في حياتك اليوم، قد يُطلب منك تقديم تقرير للواجب، لا تقدم وعودًا لا يمكنك الوفاء بها. ستؤخذ كلماتك على محمل الجد ، ولا يجب أن تضلل الناس ليجعلهم يعتقدون أن شيئًا ما سيحدث عندما تعلم أنه ليس كذلك.

برج العقرب:

هناك عدوان إضافي في عالمك اليوم، اعلم أن هذا ربما يرجع إلى رد فعلك على الموقف أكثر منه إلى الموقف نفسه.

برج القوس:

قد يأخذ مزاجك منعطفًا غريبًا اليوم، حيث تهدأ رغبتك في القتال من أجل شيء ما، ربما تكون مهتمًا أكثر بالاستمتاع بجمال شيء ما بدلاً من محاولة الاحتفاظ به لنفسك، إن السماح لشخص أو شيء آخر بالحرية هو أفضل هدية يمكنك تقديمها.

برج الجدي:

ستتحسن الأمور بالنسبة لك مع تقدم اليوم، حاول جمع ذاتك الأساسية والعملية والمنطقية خلال النهار حتى يكون لديك أمسية للتواصل الاجتماعي والتواصل مع الأصدقاء المقربين.

برج الدلو:

قد يكون هناك القليل من التفاقم في جزء من حياتك يحثك على النهوض والقيام بشيء ما، قد يكون الأمر أنك أصبحت عاطفيًا بشكل مفرط بشأن قضية معينة.

برج الحوت:

قد تشعر بقليل من التعب اليوم، لكن الأمور ستتحسن الليلة، أنت جاهز للتألق مثل النجم اللامع الذي أنت عليه.