"لسه زي القمر".. صور جديدة لـ هدي رمزي بأزياء فضفاضة بصحبة صديقاتها

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بملابس شتوية فضفاضة، لفتت الفنانة هدى رمزي الأنظار، في أحدث ظهور لها، مع الفنانة سهير رمزي والإعلامية بوسي شلبي، حيث شاركت الأخيرة عدة صورة تجمعهن عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هدى" ببنطلون أسود واسع، وبلوفر قاتم اللون وسترة طويلة وفضفاضة سوداء اللون مزينة بنقوش حمراء، مع مكياج بسيط وشعر مهندم، فيما أطلت "بوسي" بشعر أشقر ونظارة شمسية وملابس جلد، وارتدت "سهير" سترة طويلة سوداء وبلوفر قرمزي.

وعلّقت الإعلامية على الصور قائلة: "حبيبتي هدى رمزي"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور.

خلال الساعات الماضية، حصدت الصور على ما يتجاوز الـ4100 إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "هدى رمزي لسه زي القمر"، و"هي مش كانت محجبة ولا لأ؟!"، و"ملكة جمال".

أبرز المعلومات عن هدى رمزي

يشار إلى أن هدى رمزي اعتزلت الفن في منتصف التسعينات وارتدت الحجاب، وابتعدت تماما عن الأضواء، ثم عادت من 4 سنوات، وهي تنزع الحجاب، في حفل زفاف نجل المخرج أحمد السبكي، وبدت حينها بإطلالة كلاسيكية مميزة، بدونه، ما أثار الجدل حولها.

وعن حياتها العاطفية والشخصية، تزوجت هدى رمزي في بداية مشوارها الفني من ممثل اسمه "خالد"، ولم يستمر زواجهما طويلا، ثم من رجل الأعمال "طه غانم"، الذي طلقها بعد مشاكل طويلة، ولها منه ابن واحد هو محمد.

وفي عام 1986 تزوجت من محام اسمه "سمير عيسى"، وعام 1991 من رجل الأعمال مصطفى البليدي، الذي طلقها 3 مرات خلال عام واحد عاشته معه.

وتزوجت للمرة الخامسة من شخص يدعى محمد عيسى، أما آخر أزواجها فكان لاعب كرة القدم في النادي الأهلي شريف عبد المنعم، عام 1999، وتمت سريعًا وانفصلا في وقت قصير كذلك.