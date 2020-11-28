الامارات | #النصف_الحلو.. «سنتر بوينت»: تشكيلة جديدة من المفروشات والديكورات المنزلية

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «سنتر بوينت»: تشكيلة جديدة من المفروشات والديكورات المنزلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 نوفمبر 2020

تأتي تشكيلة «سنتر بوينت» الجديدة من المفروشات والديكورات المنزلية العصرية من «لايف ستايل»، لتتيح لكم إضفاء مزيد من الدفء والجاذبية على منازلكم في فصل الشتاء.

ويمكنكم في البداية تعزيز حيوية المساحات الداخلية لمنازلكم بإضفاء مزيد من البريق الذي يجذب الأنظار، وتزيينها باللمسات الذهبية التي تزخر بها مجموعة تحفنا المميزة، باختيار ما يناسب أذواقكم من حاملات الشموع، والمزهريات، والمصابيح ومرايا الحائط. واحرصوا على استخدام اللمسات الذهبية بعناية فائقة لمنح منازلكم إطلالة عصرية استثنائية.

ولاستكمال اللمسات الذهبية على ديكوراتكم الجديدة، يمنكم اختيار الصناديق الصغيرة البراقة المزينة بتفاصيل مطبوعات مستوحاة من الأجواء الاستوائية ذات التنجيد المخملي بالطبعات المزينة برسومات الحيوانات، والصواني وأطباق التقديم مستوحاة من النباتات، والمقاعد العصرية وطاولات الكونسول المزينة بأوراق الشجر.

أما غرف النوم، فيمكن منحها شكلاً عصرياً ساحراً عبر إضافة أغطية الأسرّة والبطانيات ذات التصاميم الرائعة. وتتوافر المفروشات الشتوية الجديدة في قسم «لايف ستايل» ضمن باقة متنوعة من التصاميم المفعمة بالألوان الغنية، مثل الأخضر الزمردي والأصفر الذهبي والأحمر الداكن والألوان المعدنية الدافئة، لتمنحكم أجواءً مفعمة بالدفء طوال فصل الشتاء.

وبفضل التشكيلة الواسعة من أطقم الأسرّة الفاخرة والبطانيات وقطع الديكور المطلية باللون الذهبي؛ يوفر «سنتر بوينت» لعملائه كل احتياجاتهم من المفروشات والإكسسوارات التي تلبي مختلف الأذواق.

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