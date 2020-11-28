الامارات | بعد موت «مارادونا».. 114 ألف تغريدة تنعى «مادونا» في أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موت «مارادونا».. 114 ألف تغريدة تنعى «مادونا» في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بأكثر من 114 ألف تغريدة نعى أستراليون نجمة موسيقى البوب مادونا، ليتحول الخبر إلى «تريند» في وسائل التواصل الاجتماعي.

وصارت تغريدات مثل «فلترقد روحك بسلام»، و«فعلاً أسطورة حقيقية»، هي الأكثر رواجاً بين الأستراليين، والحقيقة أن بعض محبي المغنية مادونا اختلط عليهم الأمر بعد إعلان وفاة نجم الكرة العالمية مارادونا. ولأن هناك تقارب في الاسمين، اعتقد البعض أن الأمر يتعلق بنجمة موسيقى البوب مادونا، لذلك سارعوا لنعي نجمتهم المفضلة على مواقع التواصل الاجتماعي. فحسب صحيفة «ديلي ميل البريطانية»، وموقع «دوتشي فيلا» الألماني، انتشر أكثر من 114 ألف تغريدة على «تويتر» تنعى ملكة موسيقى البوب، ليتحول الأمر إلى تريند في أستراليا.

وكرد على شائعة وفاتها نشرت مادونا فيديو جديداً على حسابها في «تويتر» لأغنيتها الجديدة وهي تظهر بلوك مغاير وبصحة جيدة. يذكر أن أسطورة كرة القدم العالمية ديغو أرماندو مارادونا توفي الأربعاء الماضي عن عمر ناهز 60 عاماً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news