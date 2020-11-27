كيف تتعاملين مع زوجك الزملكاوي بعد خسارة القمة: استقبليه بابتسامة هادئة

علاقات و مجتمع

خسر نادي الزمالك اليوم أمام النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم المارد الأحمر المباراة عقب فوزه بنتيجة 2-1.

ليلة ليست بيضاء على جماهير النادي الأبيض، ربما تدفع ثمنها زوجات مشجعيه، خاصة عقب ضياع حلم جماهير الزمالك.

"هن" يقدم بعض النصائح للتعامل مع زوجك الزملكاوي بعد الخسارة، اليوم، حسبما ذكرها موقع "pairedlife":

- استقبليه بابتسامة هادئة، وحضري له عشاء يُفضله.

- لا تحاولي تصعيد الصراع بينكما، فتجنبي الحديث عن الموضوعات التي قد تثير غضبه.

- لا تحاولي استغلال غضبه في ارتجال مشكلات موجودة بينكما، بل تجنبيه لفترة قصيرة.

- اتركيه حتى يهدأ ثم تحدثي معه بهدوء، وأخبريه أنها بالنهاية لعبة مكسب وخسارة.

- وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، فقولي له إنها "مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".

- حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير غضبه.

- اعرضي عليه الخروج سويًا، لـ"تغيير جو" والاستمتاع سويًا بعيدًا عن مشاحنات الكرة.

- اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.

- لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعديه عما يشعر به.