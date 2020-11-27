"بلاش أسئلة غبية".. 10 نصائح للسيدات علشان جوزك ميتعصبش عليكي في الماتش

علاقات و مجتمع

مع بداية الشوط الثاني في مباراة "القرن" بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، تجددت تساؤلات بعض السيدات عن المسميات الرياضية لأخطاء اللاعبين ومعانيها، كدلالة "الأوفسايد" و"كورنار" و"فاول"، والتي يمكن أن تسبب في انفعال أزواجهن، الذين يشاهدون معهن تلك المباراة المصيرية.

"هن" تواصلت مع الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، لتقديم نصائح للسيدات خلال مشاهدة لقاء القرن.

"بلاش أسئلة غبية"، هكذا لخص فرويز المسألة إلى جملة واحدة موضحًا على سبيل المثال، أنه لا يجب على الزوجة أن تسأل عن لون "التي شيرت" الذي يرتديه الفريق الذي يفضله الزوج ويجب معرفتها من قبل، وكذلك لا تسأل عن أنواع اللعب المختلفة، أو الأخطاء التي تحدث في الملعب أو حتى سبب دخول الكرة داخل محيط الشباك ولم يحتسبها الحكم.

ونصح "فرويز"، الزوجات بقراءة المزيد من المعلومات قبل بدء المباراة عن الفريق الذي يشجعه الزوج، وتحفيزه عن طريق ارتداء "تي شيرت" فريقه.

وفيما يلي نصائح ليحب الزواج مشاهدة المباريات في البيت، بحسب موقع "جوود هاوس".

نصائح لمشاهدة الماتش في البيت

- ترتيب المنزل حتى يعم الهدوء أثناء الماتش.

- تزيين غرفة المعيشة بتيشيرتات النادي وبعض الكرات الصغيرة.

- تركيب سماعات للتلفزيون بحيث يصبح الصوت مجسمًا.

- الاشتراك في القنوات العارضة للماتش ومفاجأة زوجك بها.

- ترك الأطفال لدى والدتك أو حماتك أثناء إذاعة الماتش لتجنب الإزعاج.

- اجعلي الأطفال يرتدون تي شيرتات النادي، واخلقي جو الرياضي بالمنزل.

- تجهيز بعض التسالي مثل اللب والسوداني والفيشار أو الساندوتشات الخفيفة، مع بعض العصائر والمشروبات المثلجة.

- شاركي زوجك حماسه حتى وإن لم تكني من مشجعي كرة القدم.

- لا تستفزيه، بتشجيعك لمنتخب المنافس.

- يمكن دعوة أصدقائه لمشاهدة الماتش معا.