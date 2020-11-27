"3 سنوات واتهام بالتحرش".. مواقف تحدث فيها السولية لاعب الأهلي عن ابنته

علاقات و مجتمع

تعتبر زوجته وابنته محور حياته، فهو دائم التعبير عن حبه لهما من خلال نشر صور تجمعه مع زوجته "هدير" ابنته الكبرى "ليلى"، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"

إنه عمرو السولية لاعب نادي الأهلي، الذي استطاع أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة السادسة من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنهائي دورى أبطال إفريقيا.

يرصد "هُن" مواقف تحدث فيها عمرو السولية عن ابنته:

عمرو سولية يرد على التحرش بأبنته

رد فعل قوي من لاعب كرة القدم عمرو السولية نجم وسط الفريق في النادي الأهلي، على بعض ممن وصفهم بالمتحرشين بطفلته الصغيرة بعد نشر صورة تجمعه بها عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كانت التعليقات التي تلقاها السولية على مظهر طفلته التي لا يتعدى عمرها 3 سنوات وحملت عبارات التحرش، "بنتك وتكة يا سولية"، و"يا ريت تلبس بنتك ملابس محترمة وأنت شخص محترم فلازم تربي بنتك تربية محترمة، وربنا يخليلك ليلى وصوفيا".

وقال آخر، "بنتك مكنة صيني هبيع دكرين البط وادفع فلوسهم مهر واتجوزها"، و"استر بنتك عشان تكبر مستورة".

ورد السولية عبر "تويتر"، قائلا: "بنتي ليلى عندها 3 سنين ونص، لسه قالعة البامبرز الكلام ده بيتقال على طفلة، إيه اللي يخلي بني آدم خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير إنه فعلا خنزير، إيه المرض ده، دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين وبنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع علشان ميتعرضوش لأذاهم".

عمرو السولية مع ابنته في أول يوم مدرسة

وكان شارك عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، جمهوره بصور أول يوم لذهاب ابنته إلى المدرسة، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "أول يوم مدرسة.. ربنا يحميكى يا روح بابا".