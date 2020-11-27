حصد بطولات وعاد لهز الشباك.. "آدم" وش السعد على شيكابالا في قمة القرن

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يراوغ برشاقة واحترافية مبهرة، متمكنا من إحراز الهدف الأول للنادي الزمالك في شباك غريمه التقليدي "الأهلي"، خلال نهائي النسخة الأطول من دوري أبطال إفريقيا، المقام حاليًا، وسط انتظار الجمهور نتيجة المباراة المصيرية.

"أبو آدم جاب جون".. بتلك الجملة احتفل جمهور "القلعة البيضاء" بهدف اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، وكأن نجله "آدم" هو تميمة حظه و"وش السعد" على والده والملايين من جمهور نادي الزمالك، فعقب مولد "آدم"، عاد شيكابالا للملاعب بعد فترة غياب بسبب الاصابة، لينجح في التهديف مع أول ظهور له بعد العودة للملاعب، وبعد صيام تهديفي وصل لـ944 يومًا.

وسجّل شيكابالا حينها أول أهداف الزمالك حينها في الدقيقة 15 من عُمر المبُاراة التي جمعته مع الجونة، في الدوري المصري الممتاز.

كأس السوبر الإفريقي

على نغمات أشهر هتافات النادي الملكي، احتفل الفتى الأسمر مع جماهير الزمالك، مؤخرًا بكأس السوبر الأفريقي، الذي حصده على حساب الترجي التونسي، خلال المباراة التي استضافتها قطر.

ليقرر "شيكا" الرقص والغناء، رفقة الجماهير رافعًا الكأس أمام عدسات الكاميرات، في أول بطولة له بعدما رُزق بطفله الأول.

كأس السوبر المصري

بطولة جديدة حصدها "أبو آدم" في فبراير الماضي، وهي كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي، ليتصدر شيكابالا على الفور محركات البحث، وهو يشارك جماهير الزمالك فرحته بالفوز، بالرقص والغناء رفقة زملاء الملعب، حاملًا الكأس.

شيكابالا يرزق بمولوده الأول

ورُزق محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك، بمولوده الجديد آدم، في ديسمبر 2019، وهو أول مولود لقائد الفريق الأبيض.

وشارك حينها اللاعب صورة لتيشرت حمل اسم "آدم" بالرقم 10، مدون عليه شعار نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على تويتر، وعلق حينها قائلًا: "الحمد على تمام النعمة، واكتمال المنة، رزقت بـ(آدم) رحبوا بابن المنحنى الجنوبي الجديد، ابن التالتة يمين"، في إشارة منه لانتماء طفله الأول، لجماهير التالتة يمين جماهير نادي الزمالك.

يشار إلى أن في 2018، عقد "الأباتشي" حفل زفاف "مودرن"، خالِ من تلك العادات، على حبيبته "سارة" الحاملة للجنسية الكندية، وتجملت خلاله بفستان "أوف شولدرز" تميز بأنه منقوش وطويل، فيما ارتدى "شيكابالا" بدلة كلاسيكية.

جدير بالذكر أن البطولة تُعد الأطول في تاريخها، نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أوقفها لفترة طويلة.