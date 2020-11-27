أخصائية تغذية: زيت السمك يساعد على فقدان الوزن 

صحة

قالت الدكتورة بسمة يسري، أخصائية التغذية، إن زيت السمك يقلل الدهون في الجسم ويحفز استخدام الأحماض الدهنية لإنتاج الطاقة لدى البالغين الأصحاء، ما يعني فائدته لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين تكوين أجسامهم من خلال التمارين وكمال الأجسام.

وأضافت "يسري" في بيان صحفي، أن استخدام مكملات زيت السمك مع ممارسة الرياضة يقلل الدهون في الجسم، ويحسن من صحة القلب وخفض الدهون الثلاثية ويعمل على زياد كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة، كما أنه يحسن تدفق الدم ويقلل من دهون الجسم.

وأشارت الطبيبة، إلى إن استخدام زيت السمك البديل للدهون المرئية، مثل "الزبدة والقشدة" مع ممارسة الرياضة يعمل على تناقص كتلة الدهون في الجسم.

واختتمت أخصائية التغذية، إلى أن زيت السمك موجود فى الأسماك الزيتية، وهي تعتبر المصدر الرئيسي للأحماض الدهنية أوميجا 3، مثل: الرنجة، الماكريل، السردين، سمك السلمون، بذور الكتان وزيت بذور الكتان (الكانولا)، زيت الزيتون، الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، فول الصويا والتوفو، المكسرات، وخصوصًا الجوز والفول السوداني واللوز.