"لا للمعاندة".. 5 طرق مثالية للتعامل مع زوجك العصبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان محمد

تُعاني العديد من الزوجات من أزواجهن إذا كان من صفاتهم العصبية المفرطة، ما يدفع للصدام وحدوث مشكلات كثيره بينهم.

ولهذا تبحث الزوجات عن معرفة كيفية التعامل مع الزوج العصبي، لتجنب حدوث مشكلات بينهما قدر الإمكان، وهو ما سيوضحه الدكتور محمد هاني استشاري العلاقات الأسرية في تصريحه لـ"الخليج 365" خلال النقاط التالية:

- اختيار الأوقات المناسبة للتحدث

من الضروري اختيار التوقيت المناسب للبدء في التحدث مع زوجك في أمر ما؛ فلا تتحدثي معه فور عودته من العمل وهو يشعر بالإرهاق وتنتظرين منه رد فعل يُرضيكِ.

وتجنبي الحديث أثناء عصبيته واعلمي أنه ليس بإمكانه التحكم في أعصابه وعمل "كنترول" عليها، وبالتالي ليس كل ما يقوله في هذه اللحظة صحيح.

- تجنبي المناقشة أثناء العصبية

لا تحاولين أبدا بأي شكل من الأشكال أن تناقشي زوجك أثناء عصبيته، فلن يُثمر النقاش سوى عن نتائج سيئة وعواقب ربما تكون وخيمه، لذا احرصي على تركه يهدأ أولاً ثم بعد ذلك أبدأي في مناقشته كما تشائين.

- لا للمعاندة

تجنبي تمامًا معاملة زوجك بشكل ندي أو بعند، خاصةً أثناء عصبيته؛ فالرجل في المطلق لا يحب الزوجة العنيدة، فما بالك بالعصبي!

- لا تناقشيه في وجود غرباء

يجب أن تحرصين على تجنب مناقشته في وجود أشخاص غرباء، خاصة إن كانت أعصابه "تغلي"؛ لأن رد فعله سيكون غير محبب لكل المتواجدين بالمكان وخاصهً أنتِ.

- اختيار الطريقة المثالية للتعامل معه

بالطبع اختيار الطريقة المثالية للتعامل معه أثناء عصبيته يجنبك الكثير من الخسائر، اعلمي متي تحادثينه ومتى تتجنبين ذلك، وكيف تقومين بذلك في الحالتين، فهذا من شأنه أن يقلل من حدة العصبية.

- تعاملي معه كأنه ابنك

احرصي دائما على إيصال رسائل إيجابية له، مثل أنكِ خائفة على صحته من تلك العصبية المُفرطة وأنكِ تُحبينه، لذا تحرصين على شكله أمام الناس إذا تحدث إليهم بعصبيه فبالطبع سيأخذون عنه انطباعا سيئا، وإذا نجحتِ في معاملته بحنيه وإيصال تلك الرسائل إليه ستنجحين في التخلص من تلك العادة.

- لا يجب أن يدخل بينكم أطراف خارجية

تجنبي تمامًا الاستعانة بطرف خارجي لحل مشاكلكم، لأن هذا لن يغفره زوجك لكِ، وبالطبع سيزيد من حدة عصبيته وانفعاله.

- كوني مصدر سعادته

احرصي دائماً على أن تكونين مصدر سعادة لزوجك، واجعلي منزلكم مصدر فرح وبهجة ودفء، فهذا من شأنه أن يُشعره بالأمان والراحة، ويجعله يعيد النظر في ردود أفعاله العصبيه تجاهك.

وفي النهاية نحن نعلم جميعًا أن كل شخص عصبي هو في الحقيقة يحمل في داخله الكثير من الحنية، وعلى المحيطين به فقط معرفة كيف يعاملونه ومتى.