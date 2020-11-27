7 أطعمة تساعد على التخلص من دهون البطن.. منها البطاطا والخرشوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نور إبراهيم:

الدهون المتراكمة في الجسم من المشاكل التي تواجه السيدات والرجال، والتي غالبا تنتج عن تناول الوجبات في أوقات غير صحيحة، أو الاعتماد على الوجبات السريعة.

ويعتمد بعص الأشخاص على تناول الأدوية أو الخضوع لعمليات التجميل، ولكن هناك منتجات طبيعية يمكن استخدامها للتخلص من دهون البطن بحسب ما ذكر موقع "eat this".

دقيق الشوفان:

إذا كنت ترغب في بدء يومك بدقيق الشوفان، فأنت على الطريق الصحيح، لأنه وجبة إفطار رائعة فهو يحتوي على 8 جرامات من الألياف و12 جرامًا من البروتين لكل كوب.

ولا تفسد بوضع السكر عليها، واكتفِ فقط بالحليب قليل الدسم والقرفة، وهذا الخليط سيساعدك على فقدان الدهون الموجودة في الأماكن المتفرقة بالجسم.

البطاطا:

تشتهر البطاطا بأنها ملك الكربوهيدرات البطيئة، بمعنى أنها تهضم ببطء وتجعلك تشعر بالشبع وتعطيك الطاقة.

ويجب أن تكون البطاطا من العناصر الغذائية الأساسية فهي تحتوي على الكاروتينات ومضادات الأكسدة التي تعمل على استقرار مستويات السكر في الدم وتقليل مقاومة الأنسولين، ما يمنع تحويل السعرات الحرارية إلى دهون، بالإضافة إلى أنها تمنحك نسبة الفيتامينات العالية (بما في ذلك A و C و B6)

قمح مبروش:

للتخلص من الدهون يمكنك تناول الحبوب التي تحتوي على ألياف كثيرة وسكر أقل، فهو له دور فعال في تفتيت الدهون.

شاي أبيض:

يعمل الشاي الأبيض بطرق مختلفة للمساعدة في إزالة الدهون، حيث أظهرت دراسة نشرت في مجلة التغذية والتمثيل الغذائي الأمريكية، أنه يمكن أن يعزز تكسير الدهون ويمنع تكونها.

ووجدت مجموعة أخرى من الباحثين الأمريكيين، أن الشاي هو مصدر غني بمضادات الأكسدة التي تحفز إطلاق الدهون من الخلايا وتساعد على تسريع قدرة الكبد على تحويل الدهون إلى طاقة.

فاصوليا سوداء:

تحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليلة الدهون، كما أنها مصدر كبير للنشا المقاوم، ما يعني أنها تقاوم الهضم، وتلتف حول الجهاز الهضمي وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

تساعد جسمك أيضا على إنتاج مادة الزبدات الكيميائية، والتي تشجعه على حرق الدهون كوقود، حيث وجدت دراسة في مركز ويك فورست بابتيست الطبي الأمريكي.

كما أن الفاصوليا يمكن أن تقلل من تراكم الدهون في الجسم، وجميع أنواع الحبوب تؤدي الغرض، ولكن كلما كانت الحبة داكنة، زاد تركيز المواد الكيميائية النباتية، وهذا هو السبب في أن اللون الأسود هو الأفضل.

رقائق الذرة:

توفر قطعتان من رقائق الذرة 3 جرامات من الألياف مقابل 80 سعرة حرارية وجرام من الدهون.

الخرشوف:

وجدت إحدى الدراسات الكندية، أن الأشخاص الذين تم تزويدهم بنوع من الألياف الصحية غير القابلة للذوبان في القناة الهضمية لم يفقدوا الوزن في منطقة البطق، بل أكدوا أنهم يشعرون بالجوع أقل من أولئك الذين تلقوا علاجًا.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الخرشوف لديهم مستويات أعلى من هرمون الجريلين وهو هرمون يتحكم في الجوع ومستويات أقل من السكر في الدم.