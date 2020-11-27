تتخطى الـ1000 جنيه.. أبرز خصومات الأجهزة الكهربائية في البلاك فرايداي 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحرص الكثير منا خاصة "الفتيات المقبلات على الزواج"، على متابعة عروض الجمعة البيضاء أو البلاك فرايداي، ليستفيدوا منها في ظل التخفيضات التي تقدمها المتاجر الإلكترونية والمولات.

ويستعرض الخليج 365، أبرز خصومات الأجهزة الكهربائية، خلال عروض الجمعة البيضاء أون لاين، عبر أشهر مواقع التسويق "جوميا" و"بي تك" و"سوق".

-جوميا:

غسالة ملابس زانوسي 7 كجم يبلغ سعرها 5.499 بدلا من 6.200 جنيه.

ثلاجة ديفروست 14 قدم بـ3.897 بدلا من 5.500.

سخان مياه كهربائي 80 لتر ماركة Olympic بـ1,346 بدلا من 1700 جنيه.

شاشة تلفزيون 32 بوصة ماركة سامسونج بـ2,799 بدلا من 3,099.

بوتاجاز غاز بشواية نوعه يونيون اير 5 شعلات، فضي، بـ3.149 بدلا من 3.499.

Sharp AH-A12USEA تكييف سبليت - 1.5 حصان – أبيض، بـ5,877 جنيه بدلا من 7,982 جنيه.

- بي تك:

تلفزيون سامسونج 55 بوصة مع ريسيفر بـ7.749 بدلا من 7.999.

بوتاجاز غاز بشواية نوعه يونيون اير 5 شعلات، فضي، بـ3.149 بدلا من 3.499.

غسالة ملابس ال جى ديجيتال، تحميل علوي، 13.2 كجم، فضى - T1388NEHTE مع غطاء ال جي هدية، بـ6,290 جنيه بدلا من 8090 جنيه.

سخان مياه غاز اريستون، 10 لتر، ابيض - DGI 10L CF NG، بـ1,899 جنيه بدلا من 2500 جنيه.

تكييف سبليت شارب ديجيتال بالبلازما كلاستر، بارد وساخن، 2.25 حصان - AY-AP18UHE، بـ10,560 جنيه بدلا من 11049 جنيه.

ثلاجة يونيون اير ديفروست ، باب واحد، سعة 11 قدم، فضي - RS-300VM-C20، بـ3,199 جنيه بدلا من 3700 جنيه.

سوق

ثلاجة كريازي 2 باب، مقاس 14 قدم، لونها فضي، بـ5.030 بدلا من 5.399.

غسالة أوتوماتيك زانوسي 5 كجم، بـ4.400 بدلا من 5.555.

شاشة تلفزيون توشيبا 32 بوسي إل دي، بـ2.648 بدلا من 2.964.

بوتاجاز أي شيف 5 شعلة غاز من يونيون اير C6090GS-AC-383-IDSH-S – مقاس 60×90 سم، بـ5,999.00 جنيه بدلا من 6,599.00.

فريش سخان مياه كهربائي فينوس 40 لتر، بـ980.00 جنيه بدلا من 1,073.00 جنيه.

تكييف سبليت بارد وساخن ستاندرد من شارب AY-A12USEA، 1.5 حصان – ابيض، بـ6,330 جنيه بدلا من 7,499 جنيه.