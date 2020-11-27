شيما الحاج تهدي أغنية للأهلي قبل نهائي القرن: هتبقى مباراة شيقة

علاقات و مجتمع

أهدت الفنانة شيما الحاج التي اختارت لنفسها اسم "شيماء يونس"، أغنية جديدة للنادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، قبل مباراة القمة بين "القلعة الحمراء" والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وغنت "شيما" في مقطع الفيديو الذي لم يتجاوز الدقيقة الواحدة: "أبطال الجمهورية هما هما الأهلاوية، وهنكسب النهاردة، والكاس هناخدوا هدية، الأهلي.. الأهلي .. الأهلي"، مستعينة بألحان المهرجان الشعبي "أخواتي".

وعلّقت "شيما" على أغنيتها قائلة: "إن شاء الله هتبقى مباراة شيقة وجميلة كالعادة، بين أتنين من أكبر وأعرق الأندية فمصر، والتوفيق للجميع وبدون تعصب"، مضيفة: "الكلمات من تأليفي، وإهداء للأهلي من القلب".

مباراة الأهلي والزمالك

ويخوض الأهلي والزمالك مباراة تاريخية، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي إصابة رضوان جيد الحكم المغربي بفيروس كورونا، ليتواجد بدلا منه في غرفة الفار سيكازوي، فيما تم تعيين إبراهيم نور الدين حكما رابعًا.

وكتب حساب يخص الاتحاد الإفريقي عبر "تويتر": "ثبتت إصابة المغربي رضوان الجياد، الذي كان حكمًا في البداية بتقنية VAR في نهائي CL، بفيروس COVID-19، ويحل محله الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الرابع في البداية، كحكم الفيديو المساعد، بينما تم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة".

وأعرب الحكم المغربي رضوان جيد، عن حزنه بسبب غيابه عن المشاركة في الإدارة التحكيمية لمباراة القرن التي تجمع الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.