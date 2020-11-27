لقاء سويدان قبل مباراة القرن: مش هنبطل تشجيع الأهلي

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لها من أغنيتها التي طرحتها تشجيعًا لنادي الأهلي: "أهلاوي وبس"، بالتزامن مع المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا.

وظهرت "لقاء" خلال مقطع الفيديو وهي ترقص وتغني "الأهلي فوق الجميع.. مش هنبطل تشجيع"، وسط تفاعل من المتابعين: "كده نحبك أكتر، الأهلي هيكسب يالوكا".

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان، كشفت عن كواليس أغنيتها الجديدة "أهلاوي وبس"، في تصريحات لـ"الوطن"، قائلة إن الموزع حمادة الحسيني عرض عليها فكرة الأغنية منذ يومين انطلاقاً من علمه بتشجيعها للنادي الأهلي، مضيفة أنها أعجبت بفكرتها ووجدتها لطيفة، وسارعت بتسجيلها وتصويرها داخل أحد ستوديوهات الصوت في القاهرة، أمس، رفقة المطرب عماد كمال.

مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب، في تمام الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.