شاهدي اطلالات نوال الزغبي بالجينز

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:44 مساءً - من منا لا تلفتها اطلالات النجمة اللبنانية نوال الزغبي بفساتينها الراقية التي تخطف الأنظار عند كل ظهور. الا أنه وبعيداً عن المناسبات والحفلات الخاصة، لنوال وجه آخر عصري مليء بالحيوية، اذ تحب أن ترتدي الجينز بمختلف قصاته وغالباً ما ترتديه في يومياتها، وهي تنوع في القصات والألوان فيه. فهل برأيك هذه الموضة تليق بها وكيف يمكن أن تعتمديها بنفس أسلوبها؟

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اطلالات يومية عصرية وجميلة



لا غنى عن الجينز



موضة الجينز هي موضة أزلية ولا يمكن أن تغيب أبداً عن منصات عروض الأزياء في أي موسم لا ضيفاً ولا شتاءً. ونظراً لأن نوال مواكبة لكل صيحات الموضة، نراها في الكثير من الأحيان متألقة بتصاميم من الدنيم ذات أسلوب جميل بعيد عن المبالغة. والجميل في نوال أنها تنوع في القصات التي ترتديها.



قصات متنوعة وجميلة



تراعي نوال الزغبي كافة صيحات الموضة في اطلالاتها، من هنا نراها تعتمد قصات متنوعة من الدنيم. فتارةً نراها بقصة الـ Coupe Cigarette أي الجينز ذات الأرجل الضيقة من الأسفل، وتارةً نراها تطل علينا بالجينز الواسع الأرجل أي الـ Pas D’elephant وتارةً تختار قصة الـ Palazzo Pant أي الواسع من الأعلى الى الأسفل. والجميل في ذلك، أن كل القصات تليق بها، وتبرز قوامها الرشيق.



هل تناسبها هذه الصيحة؟

نوال الزغبي بجامبسوت من الدنيم



تليق جداً هذه الصيحة بنوال الزغبي، خصوصاً أنها تتمتع بجسم رشيق يليق به الجينز ويتناسق معه. فضلاً عن ذلك، تعمل نوال على تنسيقه بطريقة مميزة من خلال اختيار بلوز وسترات أنيقة.

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كيف يمكن أن تعتمدي الجينز بأسلوب نوال الزغبي؟



طبعاً أنت أيضاً من محبات الدنيم، وتهوين الظهور فيه باطلالة أنيقة وعصرية، لذا ولكي تتألقي بأسلوب نوال الزغبي بسراويل الجينز،إليك النصائح التالية:

- اختاري البلوز القصيرة مع الدنيم ذات الخصر العالي، لكي تبرزي جمالية قصته.

- لا تتردي في اعتماد سروال الجينز ذو الرجل الواسعة لأنه موضة الموسم ومن أبرز الصيحات.

- نوعي في الوان الجينز ولا تركزي فقط على اللون الكحلي فقط.

- اختاري حذاء ذو كعب عالي مع قصة الجينز الـ Palazzo أو قصة الـ Pas D’elephant

- أما حال اخترت قصة الـ Coupe Cigarette فننصحك بأن تنسقي معه حذاء ذات أسلوب رياضي لأنه سيليق به جداً.

- لاطلالة عملية نسقي سترة البليزر مع الجينز وتحتها قميص حريري باللون الأبيض، ستحظين حتماً باطلالة مثالية وجميلة.

الدنيم بقصة ضيقة

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