أهلاوية وبتنكد عليه بعد الماتشات.. 6 معلومات عن زوجة هشام يكن نجم الزمالك

علاقات و مجتمع

"يارب يا عالي أنصر الأهلي الغالي".. بتلك الكلمات تحدثت سحر شعراوي زوجة هشام يكن نجم نادي الزمالك السابق، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك" عن تمنيها بفوز "القلعة الحمراء" على غريمه التقليدي الزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا، المقرر انطلاقه بعد ساعات.

"هن" رصد أبرز المعلومات عن زوجة نجم الزمالك، خلال الفقرات التالية:

1- إعلامية ومقدمة برامج نسائية واجتماعية.

2- بدأت قصة حبها مع نجم نادي الزمالك، بسبب جيرتهما في منطقة المنيل بالجيزة.

3- تقدم للزواج منها بعد عامين من اعتزاله اللعب في كرة القدم.

4- انفصلت عن زوجها لفترة، ثم عادا في مارس 2020 في حفل اقتصر على عائلات الزوجين.

5- قالت "سحر"، خلال لقاء سابق في برنامج "السفيرة عزيزة" على شاشة "دي أم سي": "استحالة أنكد عليه قبل أي ماتش أو تدريب، لما يرجع أعمل كده".

6- أكدت في تصريحات إعلامية، أن لها طقوس خاصة قبل التدريبات والمبارايات، منها الامتناع عن الكلام والنقاش: "هو كفايا صباح الخير، ربنا يوفقك وبس".

مباراة الأهلي والزمالك

ويخوض الأهلي والزمالك مباراة تاريخية في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي إصابة رضوان جيد الحكم المغربي بفيروس كورونا، ليتواجد بدلا منه في غرفة الفار سيكازوي، فيما تم تعيين إبراهيم نور الدين حكما رابعًا.

وكتب حساب يخص الاتحاد الإفريقي عبر "تويتر": "ثبتت إصابة المغربي رضوان الجياد، الذي كان حكمًا في البداية بتقنية VAR في نهائي CL، بفيروس COVID-19، ويحل محله الزامبي جاني سيكازوي، الحكم الرابع في البداية، كحكم الفيديو المساعد، بينما تم تعيين الحكم المصري إبراهيم نور الدين حكما رابعا للمباراة".

وأعرب الحكم المغربي رضوان جيد، عن حزنه بسبب غيابه عن المشاركة في الإدارة التحكيمية لمباراة القرن التي تجمع الأهلي والزمالك في التاسعة مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.