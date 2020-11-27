تيشيرتات حمراء ووصلات رقص.. فنانات يدعمن الأهلي قبل نهائي القرن

علاقات و مجتمع

ساعات وتنطلق صافرة بدء مباراة نائي القرن، التي تجمع بين الأهلي، والزمالك للمرة الأولى في تاريخ الكرة، تلك المباراة التي ينتظرها عُشاق الفريقين، في انتظار تتويج البطل اليوم.

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بعد ساعات إلى نهائي القرن بين الأهلي والزمالك، للمرة الأولى في تاريخ نهائي دوري أبطال إفريقيا، لذا قررت العديد من الفنانات دعم المارد الأحمر على طريقتهن الخاصة.

رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير لها أثناء رقصها بعلم وتيشرت النادي الأهلي، قبل ساعات من انطلاق لقاء القمة المرتقب.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته: "التالتة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، الأهلي بطل إفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

لقى مقطع الفيديو المصور التي شاركته الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، بالإضافة إلى حصد مئات التعليقات، وكان من أبرزها: "كدة ضمنا المكسب، رانيا طلعت أهلوية، حببتيني في الأهلي".

منة فضالي

بينما نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية تيشيرت المنتخب الوطني، مُعلقة: "ربنا معاكم، الأهلي، مصر".

مي حلمي

وشاركت الإعلامية مي حلمي جمهورها بصورة لها بتيشيرت النادي الأهلي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مُعلقة: "صباحكم أهلاوي"

إليسا

ولم يتوقف الأمر على المشاهير المصريات فقط، بل شاركت الفنانة اللبنانية إليسا، بتغريدة عبر حسابها على "تويتر"، معلقة:"بانتظار المباراة التاريخية اليوم، ويا رب تكون مباراة جميلة وكلها حماس. والأهلي حديد".

نهائي دوري الأبطال

ويستعد فريق الكرة الأول بالأهلي، لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك، اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، في حين وصل الزمالك، للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي، بمباراتي الذهاب والإياب.