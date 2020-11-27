احذروا.. 5 فئات ممنوعة من مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك إلا بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

من المتوقع أن تحظى مباراة الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء اليوم، بمشاهدة على نطاق واسع نظرا لأهمية اللقاء على مستوى مصر والقارة الإفريقية بل وعالميا، في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفي ظل الضغط العصبي الشديد، قد تكون هناك مخاطر صحية على بعض الفئات من مشاهدة هذه القمة النارية بين أكبر فريقين على مستوى القارة السمراء في الوقت الحالي.

وينصح الدكتور حاتم غازي، استشاري أمراض القلب والحالات الحرجة، 5 فئات بعدم متابعة موقعة اليوم المثيرة، لخطورتها على صحتهم.

- مرضى ضعف عضلة القلب

يقول الطبيب إن المرضى الذين يعانون من هذا الأمر، لا يتحملون أي انفعال أو ضغط نفسي، وبالتالي فإن مشاهدة مثل هذه المباريات قد تهدد حياتهم وتعرضهم لمواجهة خطر الموت.

وينصح الطبيب هذه الفئة بمتابعة اللقاء دون أي انفعال شديد أو ضغط عصبي.

- مرضى جلطات القلب والمخ

يؤكد الطبيب، أن الأشخاص الذين لم تمر على إصابتهم 6 أشهر من هذه الأنواع من الجلطات، لا يجب عليهم متابعة اللقاء، لأن الانفعال وارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ يهدد صحتهم.

وينصح الطبيب هذه الفئة، بالتحلي بالهدوء عند مشاهدة المباراة.

- مرضى الشريان التاجي

يشير "غازي"، إلى أن هناك خطر كبير على هؤلاء المرضى من متابعة المباراة، لأن أقل انفعال خلال اللقاء قد يهدد حياتهم.

وينصح الطبيب هذه الفئة، بعدم الغضب أو العصبية خلال فترة متابعة المباراة أيا كانت النتيجة لصالح فريقه أو العكس.

- مرضى الضغط المرتفع

وينصح "غازي" هذه الفئة بعدم متابعة مباراة الأهلي والزمالك، لأن انفعالهم أثناء مشاهدة المباراة يعرضهم للإصابة بجلطات القلب والمخ والفشل الكلوي.

وينصح الطبيب هذه الفئة، بالتعامل بذكاء مع أحداث المباراة سواء بتسجيل هدف لفريقه أو العكس، وكذلك مع نتيجة اللقاء بشكل عام وعدم الانفعال أو الغضب.

- مرضى السكر

ويكشف "غازي"، أن هذه الفئة مع أي انفعال يعانون من ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم، مما ينتج عنه تدمير الجسم، والإصابة بالجلطات ومخاطر صحية على العين أيضا.

وينصح الطبيب هذه الفئة، أيضا بعدم الانفعال خلال أحداث اللقاء بالكامل ومحاولة الهدوء تماما.

نصائح مهمة

وينصح الطبيب الفئات الخمس بالامتناع عن تناول الشاي والقهوة خلال المباراة، والإكثار من تناول المشروبات الساخنة المهدئة مثل اليانسون والنعناع.

ووفقا لموقع "ميتلدويتشه تسايتونج"، فإنه لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء مباريات كرة القدم، يُنصح بالتنفس بشكل هادئ ومتساو، لأن هذا النوع من التنفس يُساهم في الاسترخاء وخفض ضغط الدم، بالإضافة إلى معدل ضربات القلب.