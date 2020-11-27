نهائي القرن.. خبيرة أبراج تتوقع من الفائز فى ماتش الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية، على موعد مع متابعة موقعة من العيار الثقيل في التاسعة مساء اليوم، عندما يلتقي الأهلي نظيره الزمالك على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

وكشف الدكتورة عبير فؤاد مفاجأة حول توقعاتها للفائز في المبارة، إذ قالت إن فريق الكرة بالنادي الأهلي، هو الأقرب للفوز على الزمالك في موقعة اليوم.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الأهلي والزمالك كالتالي:

بعض نجوم الزمالك

- حارس المرمى محمد أبو جبل .. 29 يناير 1989 (31 سنة)

قد يكون في حالة تشوش اليوم في قمة الأهلي والزمالك.

- طارق حامد لاعب خط وسط مدافع.. 24 اكتوبر 1988 (31 سنة)

سيكون في حالة تشتت ذهني، ما يجعل دفاع الزمالك ضعيفا.

- أشرف بن شرقي لاعب خط وسط مهاجم.. 24 سبتمبر 1994 (26 سنة)

سيكون لديه سرعة حركة وحسن تصرف أمام مفاجآت لاعبي الأهلي.

- أحمد سيد زيزو لاعب وسط مهاجم.. 10 يناير 1996 (24 سنة)

سيلعب اليوم أمام الأهلي بمنتهى النشاط والطاقة والحماس.

- مصطفى محمد مهاجم.. 28 نوفمبر 1997 (23 سنة)

طاقته ولياقته البدنية ستكون أقل في مباراة اليوم أمام الأهلي.

بعض نجوم الأهلي

حسين الشحات لاعب خط وسط مهاجم.. 6 سبتمبر 1991 (العمر 29 سنة)

الحظ يحالفه جدا.. يهاجم بشراسة وجرأة ويتحرك بسرعة ويقظة.

علي معلول ظهير أيسر.. 1 يناير 1990 (العمر 30 سنة)

يسيطر بقوة على الملعب ويتمتع بمنتهى الطاقة والحماس.

محمد الشناوي حارس مرمى.. 18 ديسمبر 1988 (العمر 31 سنة).

قد تكون طاقته البدنية أقل ومع ذلك سيكون حاضرا وبقوة أمام الزمالك.

عمرو السولية لاعب خط وسط.. 2 أبريل 1989 (العمر 31 سنة).

سيكون لديه عدم تركيز وميل للاندفاع والتهور مما يجعله يقع في أخطاء ويجب أن يعطي مزيدا من الانتباه.

مروان محسن مهاجم .. 26 فبراير 1989 (العمر 31 سنة).

يتمتع بسرعة بديهة وذهن حاضر ويحسن التصرف وسيفاجئ الزمالك بهجمات مباغتة.