كورونا اليوم: مضاعفات غير متوقعة للفيروس.. و150 دقيقة أسبوعيا تنقذ حياتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

مضاعفات غير متوقعة للفيروس

يمكن أن تؤدي الإصابة بفيروس كورونا إلى المضاعفات المتعلقة بمرض اللثة وحتى إلى سقوط الأسنان، وفقا لصحيفة "ذا نيويورك تايمز" The New York Times.

لكن الصحيفة قالت إن هذا الأمر يطال أساسا الذين كانوا يعانون من مشاكل متعلقة بالأسنان قبل أن أصابهم "كوفيد – 19"، واستندت في استنتاجاتها إلى شهادات من تعافوا من "كوفيد – 19" وآراء الخبراء، حيث ان سقوط الأسنان بعد الإصابة ب"كوفيد – 19" قد ينتج عن تأثير فيروس كورونا على الدورة الدموية، الأمر الذي قد يسبب كذلك سقوط الشعر وتورم الأطراف السفلية، وفقا لروسيا اليوم.

مفاجأة في انتشار الفيروس

اكد علماء إن فيروس كورونا المستجد يتحور لدى انتشاره حول العالم، لكن أيا من حالات التحور الموثقة، تجعله قادراً على الانتشار بسرعة أكبر.

وتوصل الباحثون إلى نحو 12700 حالة تحور في فيروس كورونا لكن أيا من حالات التحور هذه تجعل كورونا ينتشر بسرعة أكبر"، وفق ما نقلت "رويترز".

تطوير لقاح مزدوج ضد كورونا

أعلن مركز "فيكتور" العلمي المتخصص في علوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، وصاحب ثاني لقاح روسي ضد كورونا، أنه يعمل على تحضير لقاح مؤتلف يعتمد على فيروس الحصبة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المركز الروسي المتخصص قوله: "إن السمة المحورية للقاح ثنائي التكافؤ الذي يجري تطويره هو تركيزه على تشكيل الحماية ضد كل من الحصبة وكوفيد - 19"، وأفيد بأن العقار الجديد سيستند إلى اللقاح السوفيتي ضد الحصبة "لينينغراد -16" الذي تمت الموافقة على استخدامه في وقاية الأطفال، وفقا لروسيا اليوم.

150 دقيقة أسبوعيا تنقذ حياتك

قالت منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على جميع البالغين ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني القوي أسبوعياً، وهو أمر ينطوي على أهمية بالغة حتى بالنسبة للصحة العقلية في حقبة كوفيد-19

وأوصت المنظمة بأن يمارس الأطفال والمراهقون التمارين البدنية بمعدل ساعة واحدة يومياً والحد من الوقت أمام الشاشات الإلكترونية، وفق ما نقلت "رويترز".