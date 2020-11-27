كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً - من الصعب جداً أن نجمع بين الأسلوب العصري وموسم الشتاء، ذلك لأن هذا الأخير يتطلب منا ارتداء الكثير من الملابس فوق بعضها لكي نشعر بالدف.

اليوم سنضع بين أيديكن مجموعة مميزة من الحيل وأفكار إطلالات من أزياء أنيقة تشعرك بالدفء والأسلوب العصري في آن معاً خلال شتاء 2021 من شي ان SHEIN.. كل ما تحتاجين إليه فقط هو أن تطلقي العنان لروح الابتكار الموجودة لديك...

أزياء أنيقة تشعرك بالدفء لأسلوب عصري هذا الشتاء من شي إن SHEIN

إطلالة ليوم بارد من شي إن SHEIN كثيراً ما نحتار في اختيار إطلالاتنا أثناء أيام البرد.. لذلك، نقترح عليك اليوم إطلالة أنيقة من شي إن SHEIN يمكنك أن تستوحي منها اللوك الخاص بك لشتاء 2021. اختاري بنطلون دنيم أسود، فهو قطعة أساسية عليها أن تتواجد في خزانتك لمختلف الأوقات، ونسقي معه كنزة طويلة بياقة عالية turtleneck باللون الأبيض. ولأن إطلالة الشتاء لا تكتمل بدون المعطف، انتقينا لك معطفاً أنيقاً باللون الكاميل لكسر الألوان. استكملي إطلالتك بقفازات من الجلد الأسود لتبقيك دافئة، مع قبعة Beanie باللون الكاميل أيضاً وسكارف طويل باللونين الأسود والكاميل. وأكيد لن ننسى البوتس combat boots وحقيبة يد سوداء.

اختياراتنا 14% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 بنطلون جينز متين للكاحل 66.59 ر. س 77.37 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 سترات الزر الصاف كاجوال 87.16 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 SHEIN المعطف بالازرار والياقة الشق 112.62 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 جزمة كعب سميك بسستة جانبي ومدبب من الامام 106.74 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 14% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 قبعة صوفية مزينة من Pompom 17.63 ر. س 20.57 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 47% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 أقراط مزخرف هندسي 6 ازواج 7.83 ر. س 14.69 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 حقيبة جنب رفرف مضفور 81.28 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 3% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 وشاح بألوان متجانس 35.26 ر. س 36.23 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة لتناول الغداء مع الأصدقاء من شي إن SHEIN نتوجه دائماً لاختيار الملابس المريحة، العملية والأنيقة في الوقت ذاته إذا ما أردنا الذهاب لتناول الغداء مع الأصدقاء. لذلك، فقد اخترنا لك اليوم من شي إن SHEIN إطلالة لهذه المناسبة، عبارة عن بنطلون ضيق أسود leggings ونسقنا لك معه كنزة طويلة لتضفي عليك الدفء، بياقة عالية بتصميم cardigan باللون الأحمر مع سكارف أسود وأبيض كارو، وأكيد جاكيت فرو باللون الأسود لإطلالة مثالية، وحقيبة يد سوداء مميزة. إطلالة الشتاء لا تكتمل بدون البوتس العالي over the knee والقبعة المفعمة بالأنوثة، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية hoops باللون الفضي.

اختياراتنا 13% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 SHEIN بنطلون من الجلد الصناعي وبهصر عريض 33.30 ر. س 38.19 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 10% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 X WEJDENE SHEIN سترة صوفية منخفض الكتف ومحبوك بلون موحد 53.86 ر. س 59.74 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 معطف بالفرو الصناعي وبياقة غربي 118.50 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 31% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 Point Toe Croc Embossed Chunky Heeled Mid Calf Boots 108.76 ر. س 157.52 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 10% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 وشاح نمط مربع النقش 26.44 ر. س 29.38 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 4% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 حقيبة جنب بسلسلة معتدل 50.00 ر. س 52.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 34% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 قبعة فادرواء مزخرف بحزام مشبك 19.00 ر. س 29.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة بأسلوب الطبقات المتعددة العصرية من شي إن SHEIN بكل بساطة، فصل الشتاء هو عبارة عن ارتداء طبقات متعددة من الملابس للحفاظ على الدفء. ولكن تذكري أن تنسقي الأزياء التي تودين ارتداءها مع بعضها البعض بأسلوب مميز وعصري كي تشعري بأناقتك. وقد أحببت أن أعتمد أسلوب الطبقات اليوم من خلال تنسيق بنطلون من قماش التارتان الأحمر والأسود والذي يعد رائجاً جداً أيام الشتاء. ونسقنا معها كنزة بياقة عالية سوداء، فوقها قميص أبيض لإطلالة منعشة، مع كنزة vest سوداء أيضاً، وأخيراً الجاكيت الجلدي الأسود فوق الأكتاف للرقي باللوك. ما هو عملي في أسلوب الطبقات هو المرونة التي يقدمها لنا في تغيير الإطلالة خلال النهار إذا ما شعرنا بالحر أو البرد. اعتمدنا مع هذه الطلالة بوتس combat boots وحقيبة كروس.

اختياراتنا 16% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 سروال بساق شريط وبطباعة ترتان 48.00 ر. س 57.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 10% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 صدرية صوفي قصير بلون موحد 37.00 ر. س 41.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 9% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 جاكيت بيكر من الجلد وبتفاصيل سستة 125.00 ر. س 138.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 33.00 احصلي على خصم إضافي 18% SD18 SHEIN تي شيرت بشكل ملائم مع عنق ملتوي 27.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 أحذية برقبة طويلة مشبك الصاف لا سستة 125.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 2% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 حقيبة جنب سلسلة معتدل 51.00 ر. س 52.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية

إطلالة شتوية بالبدلة من شي إن SHEIN لأن البدلة الموضة رائجة جداً منذ العالم الماضي، من المؤكد أن ندخلنا ضمن إطلالات شتاء 2021، حيث رأيناها على منصات العديد من المصممين العالمين. اخترنا اليوم من شي إن SHEIN بدلة باللون الرمادي مع جيليه waist coat سوداء تحت الجاكيت. وقد نسقنا معها حذاء بوتس chunky boots وحقيبة يد سوداء لإطلالة ترندي مواكبة لآخر الصيحات، وضعي معطف تيدي باللون الأبيض للمزيد من الدفء لتفتيح اللوك. نصيحة أن تعتمدي الاكسسوارات باللون الفضي لتتلاءم مع كامل اللوك، وابتعدي عن الذهبي؛ وقد اعتمدنا على أقراط earcuffs بحجم صغير.

اختياراتنا 15% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 طقم سروال مع بليزر حجم كبير بازرار مزدوجة 117.00 ر. س 138.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 صدرية بدلة بلون موحد وبصف ازرار 51.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 معطف فرو صناعي مفتوح من الامام 147.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 0% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 حذاء بوت كومبات عريض ملائم معتدل 142.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 58% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 أقراط مزخرف بنجم 7 قطع 5.00 ر. س 12.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية 38% احصلي على خصم إضافي 18% SD18 قبعة البيريه عادي 16.00 ر. س 26.00 ر. س تسوق الآن متوفر في المملكة العربية السعودية