أبرز إطلالات هايدي موسى في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً - هايدي موسى، مغنية مصرية حصلت على جائزة الميما والديرجست كأفضل مطربة صاعدة لعام 2016، وتُوِّجَتْ كأفضل مطربة شابة للمرة الثانية في مهرجان الديرجيست لعام 2018، وذلك بعد أن خطفت الأنظار بصوتها المميز ذي الإحساس العالي، وحضورها الراقي على المسرح في برنامج المواهب أراب أيدل للموسم الثاني وفي الموسم الحادي عشر لبرنامج ستار أكاديمي، واستطاعت هايدي أن تحجز مكانًا لنفسها لتصبح من أكثر المشاركين تميزًا وشعبية، وتميزت في العديد من الأعمال، إلى جانب تألقها على مواقع التواصل الاجتماعي، لذا نلهمك من حسابها على إنستجرام عدة تنسيقات يمكنك استيحاء بعض الأفكار منها.



خيارات الفساتين السوداء للمناسبات المختلفة

خيارات الفساتين السوداء للمناسبات المختلفة



لا شك أن الفساتين بأنواعها تُضفي طابعًا مميزًا وأنيقًا على إطلالة كل امرأة والكثيرات يفضلن الفساتين السوداء؛ لما توفره من أناقة وفخامة إلى جانب إخفاء عيوب الجسم، لذا نلهمك -عزيزتي- عدة تنسيقات من هايدي موسى، حيث تأنقت بفستان أسود طويل بقَصَّة منسدلة، وزُين بأكمام منفوخة وشفافة باللون الأسود، وسرَّحت شعرها بطريقة منسدلة مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر للمناسبات الضخمة، وتجملت في الإطلالة الثانية بفستان أسود ميدي مزين بتصميم عملي وبأكمام شفافة ومنقطة بالأسود لخيار مبهر وخافٍ لعيوب الجسم، كما تزينت بفستان أسود ميدي مُكمل بقطعة شفافة مطبعة بالأسود والأبيض لخيار كاجوال مناسب للحفلات البسيطة.

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تنسيقات حيادية ببنطلونات الجينز

تنسيقات حيادية ببنطلونات الجينز



تفضل الكثيرات من النجمات الاعتماد على بنطلونات الجينز بتصميماته المختلفة في إطلالاتهن اليومية، حيث توفر الكثير من الراحة والأناقة، وتُعَدُّ من أكثر التنسيقات الكاجوال رواجًا مع اختلاف خطوط الموضة، ومنه استوحينا لكِ عدة تنسيقات من هايدي موسى؛ حيث أطلت ببنطال الجينز الأسود مع بلوزة سوداء ناعمة مصممة بأكمام مكشوفة الأكتاف، واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة منسدلة للشعر مع مكياج ناعم، فيما ظهرت في الإطلالة الثانية ببلوزة سوداء خافية لتفاصيل الجسم مع بنطال من الجينز الأسود، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات ناعمة، كما ارتدتْ بلوزة بيضاء من الساتان المنسدل من أحد الأكتاف مع بنطال من الجينز الأسود، لخيار حيادي مميز.

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إطلالات رسمية للعمل

تنسيق رسمي مناسب للحفلات



اعتمدت هايدي موسى على الكثير من التنسيقات المناسبة للفتيات في العمل، ومنها نسقت قميصًا مخططًا طوليًّا بالأبيض والأسود مع بنطال من الجينز لإخفاء عيوب الجسم والظهور بإطلالة متناسقة، واختارت في الإطلالة الثانية قميصًا أبيض تقليديًّا مع بنطال من الجينز الأزرق، وزينت مظهرها بتسريحة الشعر الويفي مع ربطة ملونة للرقبة، ولخيار رسمي مناسب للحفلات تألقت هايدي ببليزر وبلوزة باللون الأبيض مع بنطال طويل وواسع مكسوٍّ باللمعة الفضية، وسرحت شعرها بذيل الحصان المرتفع مع الإكسسوارات الناعمة للمسة أنثوية مبهرة.

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