القبعات المفضلة عند النجمات هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً - في الخريف لا تستغني النجمات عن مختلف أشكال القبعات، من البيريه الى القبعة العريضة وغيرهما.

النجمة هيفاء وهبي نشرت صورة لنفسها في حملة إعلانية جديدة وهي ترتدي قبعة عملاقة، وفي جلسة تصوير حديثة لها، نشرت الممثلة مي عز الدين صور للوك لها بالأحمر مع قبعة حمراء كبيرة.

فأي ستايل قبعات عليك اقتنائها موسم خريف 2020 ، وكيف تنسقينها مع إطلالاتك بوحي من اكسسوارات النجمات؟

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البيريه

أصالة



إنها موضة التسعينيات تعود من جديد في موسم خريف 2020! قبعة البيريه، صحيحٌ أنها من الستايل الفرنسي لكنها اليوم باتت من القطع الأساسية في خزانة الكثيرات من العالم العربي. النجمات اللواتي يتأنّين في اختيار ملابسهن للإطلالات الكاجوال أو المسائية، لم يضعن البيريه من بين أولوياتهنّ عن عبث ذلك لأن تصميمها وجمالها قد يغنيك عن وضع الكثير من أكسسوارات الشعر المملّة والتقليدية.





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القبعة الكبيرة والعريضة

مي عز الدين



تعود هذه القبعات إلى عالم الأزياء بعد غياب طويل دام سنوات وسنوات طويلة. وها هي اليوم تبسط سيادتها في ساحة الموضة بقوة وتعكس شخصية المرأة الجريئة المستعدة للتحدي والمواجهة من دون تردد. لا تخافي انتقي من موضة هذا الموسم القبعات الكبيرة لتكوني مركز الأنظار في كل مكان.











القبعة الصوفية

ستيفاني صليبا



أبسط القبعات لتنسيقها مع إطلالاتك هي الصوفية. أسهل طريقة لارتداء هذه القبعة هى من خلال تغطية الجبهة تماماً مع ترك الشعر منسدلاً على الظهر أو على الكتفين أو حتى بطريقة جانبية.



لارتداء القبعات قواعد يجب مراعاتها:











مايا دياب







- يمكنك أن ترتدي قبعة خاصة بالسهرات لكن عليك أن تراعي شكل الفستان وتطريزاته وتنسقيها على هذا الأساس.



- يجب انتقاء قبعة مناسبة لتقاطيع وشكل الوجه، فإذا كان وجهك كبيراً يجب أن تكون القبعة عريضة والعكس صحيح.



- لا بد أن يتناسب لون القبعة مع لون البشرة، فإذا كانت بشرتك شاحبة مائلة الى الزهري، فإن قبعة زهرية أو حمراء أ ستبدو مدهشة معكِ، أما إذا كانت بشرتك داكنة وتحمل درجة من الاصفرار، فتستطيعين ارتداء قبعة بأي لون.







مايا دياب





- ستبدين رائعة في قبعة من قماش ملابسك نفسه أو قماش الجاكيت التي ترتدينها.



- عندما ترتدين قبعة صوفية، يجب أن تتناسب مع أقراط متدلية لطلة أنثوية.

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