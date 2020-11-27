أهلاوي ولا زملكاوي.. إزاي تتعاملي مع زوجك اليوم بعد الساعة 11؟

لايف ستايل

ساعات وتنطلق صافرة مُباراة نهائي القرن، التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" للمرة الأولى بالتاريخ في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يحلم الفارس الأبيض بالنجمة السادسة الغائبة عنه لسنوات، في حين يحاول المارد الأحمر الوصول للقب التاسع في تاريخه.

وما بين انطلاق المُباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وإعلان البطل عقب 90 دقيقة أو أكثر، يظل جماهير الفرقين "على أحر من الجمر" كل منهما في انتظار إعلان فريقه بطلًا.

تلك المُباراة لا تحتمل خيار التعادل فإما الفوز أو الخسارة، وهناك فريق بالتأكيد سينعم فرحًا هو وجماهيره، بينما يخيم الحُزن على جماهير الفريق الثاني.

ويرصد هن، خلال السطور التالية نصائح للزوجات للتعامل مع أزواجهن من مشجعي الأهلي أو الزمالك، في حال الفوز أو الخسارة.

نصائح للتعامل مع زوجك المُشجع في حالة الفوز وفقًا لموقع "trulymadly"

- واعديه برسالة عقب انتهاء المُباراة أخبريه فيها أنك في انتظاره، من أجل تناول عشاء رومانسي في المنزل.

- استقبليه بابتسامة هادئة، ولا مانع من العناق.

- فاجئيه بالورود، والعطور عند دخوله المنزل، مع هدية "الفلانتين" حتى تشعرينه بالأجواء الرومانسية من البداية.

- اجعلي مائدة العشاء بسيطة، فقط اعتمدي على المقبلات الحارة، والمشروبات التي يُفضلها.

- لا تُجربي وصفة جديدة، فإذا فشلت سيفشل العشاء، ولكن اعتمدي على الطبق الذي يُفضله.

- حضري كاسات كريستال، وضعي الشموع فيها، ووزعيها في أرجاء المنزل، لكي تستغني عن الأضواء الكهربائية.

- أغلقي الهواتف، والتلفاز، وأجهزة الحاسب، فتلك اللحظة لكما فقط، دون أي دخيل آخر.

- لا تهملي تشغيل الموسيقى الهادئة والعاطفية، لضبط الحالة المزاجية على العشاء.

- اخفتي الأضواء تمامًا، واعتمدي على الضوء الأحمر.

- لا تهملي وضع البخور العطري، بالنكهة التي يُفضلها.

- احتفظي ببعض الأفلام الرومانسية، التي يمكن مشاهدتها عقب تناول العشاء مباشرة.

- أعدي نفسك جيدًا، لكي تشاركيه رقصة رومانسية على العشاء.

- لا مانع من الأحاديث المثيرة والشيقة لقضاء ليلة رومانسية.

- اطلبي منه مبلغا من المال، أو هدية أنت بحاجة لها، لتستغلي تلك اللحظة الرائعة.

- اعرضي عليه خططك كالعزومات، والتنزه، والتسوق، أو زيادة مصروفك الشخصي، فتلك لحظتك المناسبة.

نصائح للتعامل مع زوجك حال الخسارة حسبما ذكرها موقع "pairedlife":

- استقبليه بابتسامة هادئة، وحضري له عشاء يُفضله.

- لا تحاولي تصعيد الصراع بينكما، فتجنبي الحديث عن الموضوعات التي قد تثير غضبه.

- لا تحاولي استغلال غضبه في افتعال مشكلات موجودة بينكما، بل تجنبيه لفترة قصيرة.

- اتركيه حتى يهدأ ثم تحدثي معه بهدوء، وأخبريه أنها بالنهاية لعبة مكسب وخسارة.

- وجهي لزوجك بعض الكلمات التحفيزية، فقولي له إنها "مُجرد لعبة كرة، وهزيمة ستزول مع أول مكسب قادم لفريقك المُفضل".

- حاولي تذكيره بلحظات رومانسية بينكما لشغله عما يثير غضبه.

- اعرضي عليه الخروج معا، لـ"تغيير الجو" والاستمتاع بعيدًا عن مشاحنات الكرة.

- اعرضي عليه ترك الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يقرأ ما يثير غضبه.

- لا مانع من الاتجاه لبعض اللحظات الفكاهية حتى تبعدينه عما يشعر به.

استشاري صحة نفسية يوصي زوجات المشجعين

وطالب الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، زوجات مشجعي الفرق المهزومة بمراعاة الظروف النفسية للزوج وعدم الاقتراب والتحدث معه في أوقات غضبه لتجنب حدوث أي مشادات كلامية بينهما حتى تمر ليلة المباراة بسلام.

ونصح "هاني"، جماهير كرة القدم المتعصبين، خلال حديثه لـ "هن" بضرورة التعامل مع اللعبة بهدف التسلية فقط، حتى لا تتزايد الضغوط النفسية لديهم، إضافة إلى تقبل النتائج بمختلف أِشكالها، "فهي لعبة جماعية قائمة على المكسب والهزيمة".