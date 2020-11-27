موقف محرج لشام الذهبي أثناء التزلج: "رأسها اتخبطت" (فيديو وصور)

علاقات و مجتمع

شاركت الطبيبة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقاطع فيديو لها أثناء تزلجها على الجليد بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أحد المقاطع الطريفة ظهرت "شام" أثناء اصطدام رأسها بالحاجز المحيط بالجليد بمدينة الألعاب، ونشرتها عبر خاصية القصص المصورة لحسابها.

يذكر أن جو رعد، مصفف الشعر الشهير، كشف انفصال شام الذهبي، عن خطيبها طبيب التجميل معتز نصير، وذلك عقب قرابة شهرين من خطبتهما التي تمت في حفل عائلي.

وعلم "جو" من أصالة بالخبر، خلال تواجده معها في تصوير أغنيتها الجديدة "لا تستلم"، في لبنان، فحينما سألها عن تجهيزات الزفاف، أخبرته بأنه لا يوجد شيء حاليًا.

وبالبحث في حساب شام الذهبي، على تطبيق "إنستجرام"، وجد أنها حذفت جميع صور خطبتها التي كانت شاركت بها متابعيها.

وشاركت شام الذهبي، متابعيها عقب فسخ الخطبة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدة صور على خاصية "الاستوري".

وجاءت الصور التي نشرتها "شام" مدونًا عليها "لا تستسلم"، وهي آخر أغاني والدتها المطربة الكبيرة أصالة ضمن ألبومها الجديد.

يذكر أن عددا من الشائعات دارت حول شام الذهبي ومعتز نصير عن ارتباطهما، حتى تمت خطبتهما بالفعل، في يوليو الماضي، في حفل عائلي بسيط.

وظهرت العروس وقتها بإطلالة "سمي فورمال" من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، التي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزود بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض دون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي اختفى فيه المخرج طارق العريان، طليق أصالة.