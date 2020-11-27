في عيد ميلادها.. قصة صورة صادمة أنكرتها شيرين سيف النصر

علاقات و مجتمع

تحتفل اليوم الفنانة شيرين سيف النصر، بعيد ميلادها الـ53، ورغم اختفائها عن الأضواء إلا أن صاحبة الوجه الحسن لا تزال حاضرة في قلوب جمهورها، إذ تمتلك رصيدا كبيرا من الأعمال الفنية التي برزت خلالها بأدائها التمثيلي وملامحها الجاذبة.

وخلال السنوات الأخيرة، اختفت الفنانة شيرين سيف النصر، تماما عن أنظار جمهورها، ولم تطل عليهم سواء عبر الأعمال الدرامية أو اللقاءات الإعلامية، لكن صورة لها تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، في نوفمبر من العام الماضي، أصابت محبيها بالذهول، بسبب تغير ملامحها واكتسابها المزيد من الوزن.

والتقطت الصورة للفنانة أثناء ذهابها إلى محكمة جنوب الجيزة، للإدلاء بأقوالها في البلاغ الذي تقدمت به ضد صديقتها المقربة "إحسان"، التي اتهمتها فيه بسرقة مشغولات ذهبية.

في البداية أنكرت "شيرين" الصورة المتداولة، مؤكدة أنها ليست السيدة التي ظهرت بها، لكن لم يمض سوى وقت قليل، حتى أكدت مصادر أمنية، أن الصور تخص الفنانة شيرين سيف النصر، بالفعل، وأنه تم التقاطها من قبل مجهول في الأسبوع الأول من يوليو من العام ذاته.

إنكار الفنانة شيرين سيف النصر، بأنها ليست السيدة صاحبة الصور، ثم إثبات المصادر الأمنية بأن الصور تخصها، يرجع لأسباب نفسية مختلفة حللها أطباء نفسيون إلى "داء الشهرة".

رصيدها في قلوب الجمهور سر الإنكار

علق الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي لـ"هن"، أن الفنانات يرغبن في الاحتفاظ بصورتهن الجميلة ومظهرهن أمام الجمهور، لتجنب ما يقلل من رصيدهن في قلوب محبيهن.

واستشهد "فرويز" بأن الفنانة ليلى مراد، حينما قررت اعتزال الفن قررت الابتعاد عن الإعلام حفاظًا على صورتها أمام الجمهور، متابعًا بأن الفنانات اللائي لديهن القدرة المادية يفضلن الابتعاد نهائي عن وسائل الإعلام، أما من تعاني من عدم وجود مصدر مادي فربما يلجأن لأدوار سينمائية للكسب المادي.