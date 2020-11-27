الامارات | 4 فيتامنيات ضرورية لمن وصل ال50 من العمر

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فيتامنيات ضرورية لمن وصل ال50 من العمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح موقع " Pharmacy Times" الطبي من تجاوز الخمسين من العمر، ضرورة الانتباه إلى عدد من الفيتامينات التي يشكل نقصها مشكلة صحية، ونصح الموقع ب 4 فيتامينات ومعادن يراها أساسية، ووتتوافر منفصلة أو على في شكل مكمل غذائي و هي: فيتامين (د) وفيتامين B12 والكالسيوم والحديد، لكن الموقع أكد بحسب "روسيا اليوم" على أن "المكملات الغذائية ليست بديلا عن نظام غذائي صحي من الأطعمة المغذية"، ولأنها بعض الأحيان قد تتعارض مع ادوية ما نستخدمها ولذلك لابد من استشارة المختص.

فيتامين (د)

تعد الفوائد الصحية لفيتامين (د) عديدة؛ فهو"ضروري" لعظام قوية وصحية، إضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام، و"قد يقلل الفيتامين من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وأمراض القلب".

الكالسيوم

يوصى الموقع بالكالسيوم للحفاظ على عظام قوية مع التقدم في العمر. ويقلل هذا المعدن من خطر الإصابة بهشاشة وتلين العظام.

وعندما يتعلق الأمر بمكملات الكالسيوم، "تتوفر عدة أشكال مختلفة تُعرف باسم أملاح الكالسيوم"، كل منها يحتوي على "كميات متفاوتة من الكالسيوم فيها"؛ لهذا السبب ينصح باستشارة صيدلي قبل تناولها.

الحديد

يؤكد الموقع على أهمية الحديد في الجسم لأنه "معدن مهم للغاية يوجد في خلايا الدم الحمراء"، ويمكن أن يؤدي نقصه إلى فقر الدم،

وقد يتسبب نقص الحديد أيضا بسبب نزيف القرحة أو الإصابة أو حتى الجراحة.

فيتامين B12

تستخدم هذا الفيتامين خلايا الجسم، وخاصة الموجودة في الدماغ والحبل الشوكي، ويمكن أن يشمل نقص فيتامين B12: الارتباك أو الهياج أو الهلوسة.

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