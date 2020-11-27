أنهتها الغيرة.. قصة 4 شهور حب بين شيرين سيف النصر ومدحت صالح

علاقات و مجتمع

قصة حب كبيرة، جمعت بين الفنانة شيرين سيف النصر والفنان مدحت صالح، أكدتها العديد من الصور التي ظهر النجمان خلالها في الفنادق، ولم يمض شهر واحد على اندلاع قصة الحب حتى تكللت بالزواج.

ويتزامن اليوم 27 نوفمبر، يوم ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر الـ53، ويُقدم هُن قصتها مع الفنان مدحت صالح خلال السطور التالية.

لم تصمد قصة حب الثنائي شيرين سيف النصر ومدحت صالح، أكثر من 4 أشهر، بسبب الغيرة التي اشتعلت بين شيرين وفيفي عبده، حين حاصرت القضايا الفنان لتحريره شيكات بدون رصيد، والتي وصلت لحوالي 2 مليون جنيه.

وهاجمت فيفي عبده، شيرين سيف النصر في الصحف، ثم على الهواء مباشرة من خلال برنامج "لمن يجرؤ فقط"، على الـ "l.b.c"، حيث صرحت "فيفي"، خلال البرنامج أن "شيرين عاوزة ترجع لمدحت صالح علشان تاخد فلوسه".

وفي لقاء تليفزيوني، أجرته فيفي عبده، ببرنامج "100 سؤال" مع رغدة شلهوب، أوضحت أنها لا تعلم لماذا اتهمتها شيرين سيف النصر بالتفريق بينها وبين مدحت، فمدحت كان مجرد صديق وأخ لها، وعملت معه فترة طويلة على المسرح ولكنها لم تسع لانفصاله عن شيرين.