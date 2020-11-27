رابونزيل اليابان تتعرض للتنمر بسبب شعرها: مقصتوش من 15 سنة (صور)

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اشتهرت بشعرها الطويل، الذي تجاوز 5 أقدام و10 بوصات، وهو ما يزيد 4 بوصات عن طولها، جعلها تتميز وسط المحيطين بها، حتى أطلق على "رين كامبي"، لقب"رابونزل" اليابان، نسبةً لشخصية ديزيني المعروفة، التي تتمتع بشعر مميز، التي اشتهرت بشعرها الذهبي الطويل وبكلماتها "ياوردة المعي، خلي القوة تبان".

وتعمل الفتاة المُلقبة بـ"رابونزل اليابانية"راقصة وعارضة أزياء، وتساعد الكثير من الفتيات اللاتي يرغبن في الحصول على شعر صحي، حيث تشارك نصائحها حول العناية بالشعر عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، الذي بلغ عدد متابعيها عليه 27 ألفًا.

اشتهرت رابونزل اليابانية، بشعرها الطويل الذي يصل حد الأرض والذي يتميز بلونه الأسود اللامع، التي لم تقدم على قصه لمدة 15 عامًا، فهي تعتبره تاجها وسر أنوثتها الذي يمثل جمال آسيا، بالرغم من كونه يعيق حركتها وأداء أبسط المهام في معظم الأحيان، كتغيير ملابسها والخروج في الشوارع العامة والطرقات.

نشأت عارضة الأزياء اليابانية، في جو أسري صارم وبين أبوين حادين في التعامل، فكانت دائمة قص شعرها في طفولتها حينما كانت عضوة في فريق كرة القدم للفتيات.

انحرفت الفتاة اليابانية عن مسارها وسلكت طريقًا أخر وهو ممارسة الرقص وعروض الأزياء، إذ قالت: "أخذت أًُطوِّل شعري عندما بدأت في ممارسة الرقص بجدية وأنا في العشرين من عمري، والآن يلمس شعري الأرض، قمت بتطويله لأنني أردت أن أتألق بطريقتي الخاصة".

عشرات الكلمات المليئة بالسخرية والتنمر، تُنعت بها الراقصة اليابانية، بسبب طول شعرها ومظهرها الغير عادي، والتي تحاول تقبله بنفس راضية، قائلةً: "تعلمت قبول حق كل شخص في إبداء رأيه".