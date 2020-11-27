عيد ميلاد زملكاوي وزواج أهلاوي.. لقاء القمة في الغردقة طعم تاني

علاقات و مجتمع

لا صوت يعلو في الغردقة على صوت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، فرغم أن المدينة الساحلية، المطلة على البحر الأحمر، تبعد كثيرا عن مكان إقامة المباراة بالقاهرة، إلا أن الأجواء الاحتفالية بالمباراة بدأت مبكرا هناك، لتغطي ربما على المراسم الاعتيادية للمناسبات المختلفة.

وساد جو رياضي بين رواد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة، وسط المصريين، حيث بدأ كل جمهور في دعم ناديه على طريقته، فهذه عائلة زملكاوية من رواد الفنادق السياحية بمدينة الغردقة؛ تحتفل بعيد ميلاد ابنها، مرتدين "تي شيرت" الزمالك، وذلك على سبيل التفاؤل، تيمنا بالفوز على النادي الأهلي في مباراتهما مساء الجمعة.

وفي موقف مشابه، احتفل عروسان من مشجعي الأهلي بشهر العسل، مرتدين "تي شيرت" الأهلي، خلال قضائهما شهر العسل بفندق سياحي شمال مدينة الغردقة، على سبيل التفاؤل أيضا بفوز الأحمر على الأبيض في لقاء اليوم.

قاسم السيد، مسؤول بمجموعة فنادق سياحية كبرى، يشير إلى أحاديث نزلاء الفنادق المتكررة عن المبارة، وأمنيات كل منهم بفوز فريقه الذي يشجعه، ورأيه في التشكيل المتوقع وأبرز اللاعبين الذين سيغيبون عن المباراة بسبب كورونا، فضلا عن مداعبة النزلاء العمال بالفندق وسؤالهم السؤال الشهير "إنت أهلاوي ولا زملكاوي"، مؤكدا أن المباراة أضفت جوا رائعا على الفندق وأصبحت هي الشغل الشاغل لجميع رواد الفندق.

شاشات عرض

وكشف سامح جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق حرصت على إعداد شاشات كبيرة بأماكن مفتوحة على حمامات السباحة وعلى الشواطئ للنزلاء، استعدادا لمشاهدة مباراة القمة.

وأشار "جمعة"، في تصريح الخميس لـ"الوطن"، إلى أن المباراة شرف كبير للكرة المصرية، وحدث غير مسبوق، مطالبا بأن تشهد المباراة روحا رياضية بين اللاعبين والجماهير، حتى تظهر بالمظهر الذي يليق بالكرة المصرية، صاحبة الريادة الأفريقية.

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك مساء اليوم الجمعة في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في حدث يتابعه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، إذ أنه لأول مرة يلتقي فريقان من دولة واحدة في نهائي بطولة قارية.