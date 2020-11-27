كان حنين وجابلهم شيخ للقرآن.. تربية الأبناء على الأخلاق نهج الرئيس

علاقات و مجتمع

ما بين الشدة واللين، ما بين الصداقة والشد والجذب، تحدثت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الرئيس الزوج والأب، وطريقة تربيته وتقويمه لأبنائه.

وكشفت السيدة انتصار السيسي، عن شدة وحزم الرئيس مع أولاده، وخاصة الأولاد، على عكس الفتيات، حيث أكدت أنه كان يُحب الفتيات، ومؤمن بأن واحدًا من أهم حقوقهن إعطاؤهن قدرًا من "الحنية" حتى يعلمن قيمة العطاء.

أما عن واجباته ومشاركته في تربية الأولاد، أشارت قرينة الرئيس خلال حديثها مع الإعلامية، إسعاد يونس، في لقاء خاص عُُرض على فضائية DMC، إلى أنها كانت مسؤولة بشكل كبير بحكم انشغال الرئيس بسبب عمله، إلا أنه كان دومًا مُتابعًا لأحوال أبنائه وطريقة تربيتهم.

كما أكدت السيدة انتصار السيسي، أن الرئيس كان يقاسمها ساعات الدراسة والمذكرة مع الأبناء، مشيرةً إلى حرص الرئيس على وجود شيخ لتعليم وحفظ الأبناء للقرآن الكريم.

وتحدثت السيدة انتصار السيسي، عن اللقاء الأول بينهما قبل مرحلة التعارف والخطبة، والتي تمت بسلاسة بحكم القرابة التي جمعت بينهما، مؤكدة أن جدتها لوالدتها كانت شقيقة والدة الرئيس.

وقالت السيدة انتصار، إن الخطبة تمت بينما كانت في مرحلة الثانوية العامة، وكان الرئيس طالبا بالكلية الحربية.

وتحدثت السيدة انتصار السيسي، خلال اللقاء، عن صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت أبرز الصفات التي ذكرتها السيدة انتصار السيسي عن صفات الرئيس السيسي الزوج، أنه له طبيعة خاصة، شديد، له رأي مميز، إنسان جاد، دائم التواصل مع الآخرين، وقادر على تحمل المسؤولية.

وأضافت: "إنسان مختلف في كل حاجة، وحنين جدا على أسرته كلها"، متابعة: "دي أكثر صفة بيتوصف بيها، حنيته على أهله".