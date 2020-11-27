الرئيس السيسي وقرينته.. قصة نجاح واجتهاد في مختلف مراحل الحياة

علاقات و مجتمع

قصة نجاح ملهمة ومختلفة بدأت من حي الجمالية، عقبات مختلفة وتحديات استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي مواجهتها وتربية أبنائهما على الأخلاق الحميدة.

وتحدثت السيدة انتصار السيسي خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة"، "DMC"، عن قصة كفاح الرئيس عبد الفتاح السيسي وبداية التعارف بينهما، واهتمام الرئيس بدراستها بعد مرحلة الخطبة.

بداية تعارف تتسم بالجدية والمسؤولية

وأضافت قرينة الرئيس: "قالي المذاكرة هتقف جنبنا، البداية كانت فيها جدية تحسسك إن الإنسان ده مسؤول.. وكان عاوز اللي يختارها تبقى قد المسؤولية لأنها هتمشي معاه مشوار حياته لأنه هيبقى ظابط ومش موجود في البيت".

وأوضحت: "أي زوجة ضابط سواء في الجيش أو الشرطة بتكون نفس الوضع وبتتحمل المسؤولية كلها من الألف للياء.. مسؤولية الأولاد والبيت.. هي أب وأم في نفس الوقت، بس ده مش معناه إنه منفصل عننا".

انتصار السيسي: كان دايما بيتعامل فترة شغله كأنه موجود معانا

لم يقف عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي وغيابه عن المنزل عائقا أمام متابعة أبنائه باستمرار: "على طول كنا بنتكلم وعلى طول في تواصل دائم رغم إن التليفونات مكنتش متاحة زي دلوقتي، كان على طول بيتصل بالأولاد وكان بيتعامل كأنه موجود معانا".

صاحب النصيحة

وصفت السيدة انتصار السيسي زوجها أنه كان دائمًا صاحب النصيحة، ويستطيع التخفيف من الأعباء والأحمال الملقاة على عاتقها.

الرئيس المحب للعمل

كان النجاح والاجتهاد رفيق رحلة كفاحهما، حيث كشفت السيدة انتصار السيسي، زوجة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أن الرئيس يحب عمله كثيرًا منذ بداياته وليس الآن فقط، وهذا كان واضحا بشكل كبير منذ ارتباطها به، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك "شهر عسل" بعد الزواج، بسبب ضيق الوقت لديه وحبه لعمله.

وتابعت: "مكانش فيه شهر عسل، عشان مكانش فيه وقت إحنا اتجوزنا الخميس نزل الشغل الحد، هو بيحب شغله جدًا، وله أسبقية في تفكيره على المرحلة اللي هيدخل عليها، وده من صغره، ويعشق أن يدخل في كافة التفاصيل، ويحب المتابعة والتواصل".