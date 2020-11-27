كيف يستفيد جسمك من مزايا الحمام الساخن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد الحمام الساخن خلال فصل الشتاء متعة للجسد والنفس على حد سواء، بشرط الاستحمام بشكل سليم.

وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أوفه شفيشتينبيرج أن الحمام الساخن يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة النفسية، كما أن السخونة مفيدة لبعض الحالات المرضية مثل أمراض تآكل المفاصل، ولكن في غير أوقات النوبات المرضية.

ويعد الحمام الساخن مفيدا للرياضيين أيضا؛ حيث إنه يساعد على استرخاء العضلات، كما أنه يعد مفيدا في حالة الإصابة بنزلة برد.

قواعد بسيطة

وللاستفادة من مزايا الحمام الساخن ينبغي مراعاة بعض القواعد البسيطة؛ حيث ينبغي عدم الاستحمام بالماء الساخن بكثرة وألا يكون الماء ساخنا للغاية وألا تكون مدة الحمام طويلة للغاية، مع مراعاة عدم استخدام الكثير من الصابون.

ومن جانبها أشارت الطبيبة الألمانية دانييلا هوبلوهر إلى أن الحمام الساخن ليس مناسبا في بعض الحالات المرضية مثل انخفاض ضغط الدم وأمراض الأوعية الدموية مثل دوالي الساقين والتهابات المفاصل الحادة وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل قصور القلب.

ويتعين على الأشخاص، الذين يعانون من جفاف شديد بالبشرة، تجنب الحمام الساخنة الطويلة وإضافات الاستحمام، التي تتسبب في فقدان دهون البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك يتعين على كبار السن توخي الحرص والحذر عند أخذ حمام ساخن؛ نظرا لأن ضغط الدم لديهم عادة ما يكون منخفضا بعد الحمام، ما يرفع خطر التعرض للسقوط عند الخروج من حوض الاستحمام.