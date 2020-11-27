شد وتكبير الصدر بعيداً عن الجراحات التجميليّة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:40 صباحاً - لا شك أن الصدر الكبير يؤدي دوراً كبيراً في تعزيز أنوثة المرأة، لا سيما أنه أحد رموز جمالها. لذلك، فإن صاحبات الصدر الصغير يسعين الى زيادة حجمه بطرق مختلفة، من أبرزها عمليات التجميل والسيليكون، في وقت تتوافر مكونات طبيعية في منزل كل امرأة تساوي بمفعولها الجراحات والسيليكون. بالتالي، سنقدم لك في ما يلي خلطة طبيعية مئة في المئة، ستمنحك صدراً كبيراً ومشدوداً بعيداً عن أي عمليات قد تكون لها مضاعفات وآثار جانبية كثيرة.



مكونات الخلطة

إن مكونات هذه الخلطة الطبيعية لا تخلو من مطبخ أي سيدة، فهي متوافرة في غالبية الأحيان، بالتالي لست بحاجة الى صرف أي مبلغ مقابلها، وهي كالتالي: ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، ملعقة كبيرة من ماء الورد، ملعقة صغيرة من زيت الورد، ملعقتان من الحلبة المطحونة، وكوب من الماء.



طريقة تحضيرها وتطبيقها

زيت الورد



في البداية، اخلطي الحلبة والماء وضعي الخليط في وعاء على النار. اتركي الخليط يغلي لمدة خمس دقائق. من ثم، انزعيه عن النار وأضيفي إليه تدريجياً كلاً من الخميرة وماء الورد وزيت الورد. حرّكي الخليط جيداً الى أن يصبح متجانساً. وبعد أن يبرد بشكل تام، بلّلي بالخليط قطعتين من القماش لعمل كمادات على منطقة الصدر، وذلك لمدة ربع ساعة. بعدها، قومي بتدليك الصدر بحركات دائرية لمدة عشر دقائق، على أن يُترك الخليط على صدرك لمدة ثلاث ساعات كاملة. بعدها، اشطفي منطقة الصدر بالماء الدافئ.

تابعي المزيد: للبشرة المختلطة... هذه الماسكات الطبيعية