كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:40 صباحاً - إذا كنت من صاحبات البشرة الجافة، فعليك أن تعرفي أن هذا النوع من البشرة يحتاج الى عناية خاصة خلال فصل الشتاء، حيث البرد الشديد والهواء الجاف... وإلا ستزيد صحة بشرتك سوءاً وتصبح شديدة الجفاف. إضافة الى أن هناك الكثير من الأخطاء التي تقعين فيها عند العناية ببشرتك من دون أن تعلمي، فتؤثر سلباً عل مظهر بشرتك. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أكبر 5 أخطاء ترتكبينها بحق بشرتك الجافة في الشتاء، لكي لا تقعي فيها مجدداً.



1- تنظيف البشرة عشوائياً

تنظيف البشرة عشوائياً



غسول الوجه غير المناسب لنوع البشرة، والإفراط في تنظيف البشرة، وفرك البشرة بشكل مبالغ فيه خلال تنظيفها، أمور يجب الابتعاد عنها فوراً، إذ إن تنظيف البشرة بشكل عشوائي خصوصاً في الشتاء يؤدي ال احمرار وتهيج البشرة والتهاب الجلد. لذلك، احرصي عل اختيار غسول لطيف مناسب للبشرة الجافة، ونظفي وجهك به بحركات هادئة بحيث لا تؤذين بشرتك.

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2- التعرض للماء الساخن لوقت طويل

التعرض للماء الساخن لوقت طويل



يشكل الاستحمام بالمياه الساخنة لوقت طويل متعة لغالبية النساء خلال الأجواء الباردة، جيث يمنحهن شعوراً بالراحة والدفء. لكن لسوء الحظ، يؤدي هذا الأمر الى تجريد البشرة من الزيوت الطبيعية، مما يعرضها للتهيج والالتهابات. لذلك، احرصي خلال الشتاء على الاستحمام بمياه تساوي درجة حرارتها حرارة حمام السباحة. ولتبقي بشرتك ناعمة ورطبة طوال الأشهر الباردة، احرصي على ترطيبها بكريم الترطيب المناسب فور انتهائك من الاستحمام.

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3- استخدام المنتجات نفسها في الصيف والشتاء

استخدام المنتجات نفسها في الصيف والشتاء



لدينا جميعاً مستحضرات مفضلة للعناية بالبشرة، وقد يكون من الصعب التخلي عنها. لكن خلال الشتاء، تحتاج بشرتك الى اتباع روتين جديد للعناية بالبشرة، مثل استبدال غسول الوجه بآخر ذي أساس زيتي يعمل بشكل خاص للحفاظ على رطوبة بشرتك. كذلك، احرصي على استبدال كريم الترطيب بآخر يشتمل على مكونات أكثر فعالية تغذي البشرة وتحميها من العوامل القاسية والضارة، مثل السيراميد والفازلين، فهذه المواد تعمل بنشاط لمد البشرة بترطيب طويل الأمد.

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4- استعمال الصابون

استخدام الصابون يؤذي البشرة في الشتاء



نظراً الى أن البشرة معرضة للجفاف الشديد خلال الشتاء، احرصي على الامتناع عن استخدام الصابون، فهو يسلب بشرتك زيوتها الطبيعية، ويخلّ بتوازن درجة الحموضة الدقيقة لبشرتك، ويحرمها من البكتيريا الجيدة. وإذا كنت مضطرة لاستخدام الصابون، الجأي الى صابونة مصنوعة يدوياً، مثل صابونة زبدة الشيا وصابونة زيت جوز الهند.

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5- إهمال الواقي الشمسي

إهمال الواقي الشمسي



يؤدي إهمالك للواقي الشمس وتخطي استخدامه أكبر خطأ ترتكبينه بحق بشرتك الجافة خلال الشتاء، كونه يؤدي الى ظهور علامات التقدم في السن على البشرة، خصوصاً التجاعيد والبقع الداكنة... فالتعرض للأشعة فوق البنفسجية يلحق أضراراً شديدة بالبشرة في الشتاء كما في الصيف، أي بغض النظر عن الظروف المناخية. لكن قد لا تحتاجين الى عامل حماية قوي من الشمس كما في الصيف.

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