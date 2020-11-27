الامارات | أين تذهب.. «آي إم جي».. عالم من المغامرات لمدة 10 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «آي إم جي».. عالم من المغامرات لمدة 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 نوفمبر 2020

أعلنت «آي إم جي» عالم من المغامرات، أكبر وجهة ترفيهية داخلية في العالم، عن إطلاقها لعروض مميزة احتفاءً باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، في الفترة بين 26 نوفمبر والخامس من ديسمبر المقبل. وتشمل العروض، التي ستستمر لمدة 10 أيام المخصصة للمقيمين في الدولة، تذكرة بسعر 175 درهماً تشمل ألعاباً وتجارب غير محدودة، مع اختيار الزوار بين الحصول على قسيمة طعام مجانية أو تذكرة «نوفو سينما».

وتشمل احتفالات «آي إم جي» عالم من المغامرات باليوم الوطني هذا العام الأنشطة الوطنية والثقافية التي تعكس التراث الغني للإمارات، من خلال العروض التقليدية والترفيهية، كما تتوافر المأكولات المختلفة في منافذ المأكولات والمشروبات. وسيكون هناك العديد من العروض الحية، وسيتمتع الزوار بساعات من الترفيه لجميع أفراد العائلة تضم ظهور شخصيات أبطال (مارفل وكارتون نتورك والديناصورات وشخصيات الزومبي) المقيمة في «آي إم جي» عالم من المغامرات. وتقدم ساحة ألعاب الأركايد مجموعة واسعة من ألعاب الفيديو القديمة والجديدة وأحدث الألعاب التفاعلية.

وقد اتخذت «آي إم جي» عالم من المغامرات جميع الاحتياطات اللازمة وتدابير السلامة لحماية الزوار والموظفين، وفقاً لإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي.

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