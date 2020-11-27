الامارات | أين تذهب.. «جميرا بيتش ريزيدنس».. 4 أيام من الترفيه

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «جميرا بيتش ريزيدنس».. 4 أيام من الترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 نوفمبر 2020

كشفت «جميرا بيتش ريزيدنس»، الوجهة الشاطئية الرائدة في دبي، عن استعداداتها لاستضافة مجموعة من الأنشطة الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار على مدار أربعة أيام، بالتزامن مع احتفال الدولة باليوم الوطني الـ49 في الثاني من ديسمبر.

وبهذه المناسبة، ستزيّن بألوان العَلَم الإماراتي بين الثاني والخامس من ديسمبر المقبل، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالأنشطة المميّزة من العروض الترفيهية المتجوّلة التي يقدمها مجموعة من أمهر الفنانين، وغيرها من الأنشطة الممتعة بين الساعة الرابعة عصراً والثامنة مساءً طوال الأيام الأربعة.

ويمكن لزوار الوجهة الاستمتاع بالخيارات المتنوّعة التي توفرها وجهات البيع بالتجزئة والمطاعم المنتشرة على امتداد «جميرا بيتش ريزيندس» و«مستوى البلازا».

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