سمية الخشاب بالأزرق في أحدث ظهور لها: الحياة مليئة بالمفاجآت

لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها بصورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة اتسمت بالأناقة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت في الصورة مرتدية فستان أزرق، علقت: "كن متفائلًا دائمًا فالحياة مليئة بالمفاجآت".

وكانت الفنانة شاركتبصورها مؤخرًا عبر "الإنستجرام" وتلقت تعليقات عدد من المتابعين، الذين تغزلوا بها، حيث جاء من بينها، "سمية اوعي تتجوزي خالص، خليكي كده جميلة، ومع نفسك ومامتك، وتراعي نفسك أحسن من أي راجل ينكد ويتحكم فيكي، الحياة أحلى من راجل ينكد علينا، ويحبطنا والله"، "تقريبًا يا سوسو بتعيشي أحلى أيام في حياتك دلوقتي.. إحنا عايزين دايما نشوفك مبسوطة وفرحانة"، "الناس عم تكبر وإنتي عم تصغري أكتر وأكتر".

وأجرت الفنانة سمية الخشاب مؤخرا لقاءًا لـ برنامج "ET بالعربي"، مع الإعلامي ربيع هنيدي، للحديث عن أعمالها الفنية القادمة، حيث تُشارك النجم محمد رمضان في عمله الدرامي القادم "موسى".

وتطرق الإعلامي للسؤال عن زواج الفنانة بالعام القادم، وحقيقة تأجيل زفافها إلى العام الجديد 2021، لترد الفنانة ضاحكة: "جواز إيه هتطلع عليا إشاعات".

وتابعت: "أنا مش بفكر في الجواز دلوقتي، أنا في حالة حب وسلام وهدوء نفسي ومبسوطة بالحالة دي".

سمية الخشاب تحتفل بميلادها الـ54

وفي أكتوبر الماضي، خضعت الفنانة سمية الخشاب لجلسة تصوير جديدة بمناسبة عيد ميلادها الـ54، وشاركت الصور ومقاطع الفيديو مع جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام".

وأطلت سمية الخشاب بفستان من اللون الأسود، قصير له بطانة وشفاف، وصففت شعرها بستايل خمسينيات، وكتبت في تعليقها على الصور من "الفوتوسيشن"، "بسيطة نوعا ما بنوتة"، وكتبت أيضا، "الشيء الذي يجب على الجميع إدراكه هو أن مفتاح السعادة هو أن تكون سعيدًا بمفردك ومن أجل نفسك".