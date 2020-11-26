مواصفات يجب توافرها عند اختيار شريك الحياة.. نصيحة قرينة الرئيس لكل بنات مصر

علاقات و مجتمع

تبحث كل فتاة عن صفات مثالية ونموذجية في فتى أحلامها والرجل الذي تحلم أن ترتبط به ويكون شريكا لها في حياتها، وتحاول تحقيق المعادلة الصعبة والوصول إلى شخصية مختلفة.

مواصفات شريك الحياة النموذجية، تحدثت عنها السيدة انتصار السيسي خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة" على دي إم سي، واصفةً بها زوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي كالتالي:

له طبيعة خاصة

من أبرز الصفات التي تحدثت عنها السيدة انتصار السيسي عن زوجها أنه له طبيعة خاصة.

شديد وله رأي مميز

الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصية مختلفة كما وصفته السيدة انتصار السيسي، حيث وصفته بالشدة وأنه صاحب الرأي المميز.

إنسان جاد

تبحث كل فتاة عن الجدية عند اختيار شريك الحياة وهى من أبرز صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقًا لزوجته السيدة انتصار السيسي.

دائم التواصل مع الآخرين

واحدة من الصفات المهمة التي جذبت السيدة انتصار السيسي لزوجها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قادر على تحمل المسؤولية

صفة أخرى من الصفات التي ميزت الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي أنه قادر على تحمل المسؤولية كما وصفته زوجته السيدة انتصار السيسي.

وأضافت السيدة انتصار السيسي خلال حديثها عن الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إنسان مختلف في كل حاجة، وحنين جدا على أسرته كلها"، متابعة: "دي أكتر صفة بيتوصف بيها، حنيته على أهله".

ويستضيف برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء خاص على قناة "دي أم سي".