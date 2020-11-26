خضار وسلطة والحلو بسبوسة.. انتصار السيسي تكشف عن أطعمة يفضلها الرئيس

علاقات و مجتمع

تحدثت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن طقوس الرئيس في تناول الطعام بالمنزل، وبراعتها في طهي الطعام، مؤكدة أن الرئيس اعتاد على الطعام المنزلي التقليدي.

وقالت قرينة الرئيس خلال حديثها مع الإعلامية، إسعاد يونس، في لقاء خاص، يُعرض على فضائية DMC: "أنا بحب أعمل الطواجن في الفرن، زي طاجن البامية، والرز المعمر والأكلات المصرية عمومًا".

أما عن الأطعمة التي يفضلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت أنه يفضل جميع أنواع الخضروات والسلطة، وخاصة السلطات التي تحتوي على كافة أنواع الخُضر".

أما عن الحلويات، أشارت قرينة الرئيس إلى أنه يفضل الحلويات الشرقية مثل "البسبوسة والكنافة".

وتحدثت السيدة انتصار السيسي، عن اللقاء الأول بينهما قبل مرحلة التعارف والخطبة، والتي تمت بسلاسة بحكم القرابة التي جمعت بينهما، مؤكدة أن جدتها لوالدتها كانت شقيقة والدة الرئيس.

وقالت السيدة انتصار، إن الخطبة تمت بينما كانت في مرحلة الثانوية العامة، وكان الرئيس طالبا بالكلية الحربية.

وتحدثت السيدة انتصار السيسي، خلال اللقاء، عن صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت أبرز الصفات التي ذكرتها السيدة انتصار السيسي عن صفات الرئيس السيسي الزوج، أنه له طبيعة خاصة، شديد، له رأي مميز، إنسان جاد، دائم التواصل مع الآخرين، وقادر على تحمل المسؤولية.

وأضافت: "إنسان مختلف في كل حاجة، وحنين جدا على أسرته كلها"، متابعة: "دي أكثر صفة بيتوصف بيها، حنيته على أهله".