لأول مرة.. ياسر جلال يظهر رفقة ابنيه الليلة مع بوسي شلبي (صور)

علاقات و مجتمع

يحاول الفنان ياسر جلال دومًا اخفاء حياته الأسرية عن الأنظار وأعين الكاميرات، حيث يعتبر من ضمن الفنانين الذين يحاولون خلق مساحات من الخصوصية بعيدًا عن الأضواء والشهرة فيما يتعلق بحياته الشخصية، فرغم نجوميته إلا أنه حاول إبعاد عائلته بقدر الإمكان عن وسائل الإعلام.

وسيظهر الفنان ياسر جلال لأول مرة برفقة أولاده في برنامج تليفزيوني، Top Trending على قناة Ten، تقديم الإعلامي أحمد عليوة، والمقرر عرضه مساء اليوم الخميس، في تمام السابعة مساءًا.

وخلال الحلقة تظهر ابنته قدرية وابنه جللا، للمرة الأولى على الشاشة ويتحدثان عن علاقتهما بوالدهما.

وبكى ياسر جلال، خلال لقاءه سابق مع الإعلامية "بوسي شلبي"، في برنامج"أحلى النجوم"، على الهواء، بسبب زوجته هبة مصطفى، بعدما انطلقت في الكلام لتأكيد أوجه الشبه بينه وبين بطل مسلسله "ظل الرئيس"، مؤكدة أن ياسر مثال للرجولة والصبر والاجتهاد ، ليمسح بعدها دموعه معلنا حبه لزوجته التي وصفها بالزوجة المثالية.

ووصفت زوجة الفنان شخصيته خلال مداخلتها الهاتفية، "شخصية ياسر جلال كزوج وبين شخصية يحيي نور الدين، فقالت أوجه الشبه كثيرة جدا، واضافت: "ياسر جلال راجل جدا وصبور ومجتهد ويتمتع بالطيبة والجدعنة والرجولة والحنية وربنا أعطاه على قدر تعبه ونيته ومجهوده ويستحق كل حاجة حلوة في الدنيا".

لم يتمالك جلال نفسه محاولًا مسح دموعه بيديه ثم قطع حوار زوجته قائلا: "أنا بحب الست دي قوي لأنها شخصية عظيمة وزوجة مثالية، بعترف انا بحب مراتي قوي لأنها قمر وجدعة جدا وبحبها جدا وبنبسط لما أشوفها واتكلم معاها واتأثرت جدا بكلامها".

اصابة ياسر جلال بهبوط بالدورة الدموية على الهواء

وتعرض الفنان ياسر جلال، لهبوط بالدورة الدموية خلال استضافته عبر "سكايب" ببرنامج "القاهرة الآن" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "العربية - الحدث"، خلال حديثه عن مسلسله "الفتوة" وكواليس العمل، ليعتذر للإعلامية مؤكدًا أنه يشعر بدوار وصعوبة في التنفس.