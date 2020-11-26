الامارات | باحثون ألمان يصلون إلى نتائج تفصيلية: هكذا يهاجم " كورونا الخبيث" الخلايا البشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون ألمان يصلون إلى نتائج تفصيلية: هكذا يهاجم " كورونا الخبيث" الخلايا البشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تقدم الأبحاث العلمية، في أهم مختبرات العالم، تتكشف يوميا معلومات جديدة من أسرار فيروس كورونا، حيث وصل فريق بحثي من جامعة "هاديلبرغ" الألمانية إلى معلومات تفصيلية تخصّ طريقة هجوم الفيروس على الخلية البشرية، وكيف ينجح بطريقة "خبيثة" في بناء "مصنع للفيروسات" داخل الجسم بشكل قد يهدّد بالوفاة.

ونقل موقع " دوتشي فيلا" الألماني عن الباحثين قولهم أن "الفيروس التاجي عندما يدخل إلى الخلية، يعيد تشكيلها بشكل كامل من خلال خلق أوعية مستنسخة لمزيد من الانتشار داخل جسم الإنسان وتأسيس مصانع فيروسات داخله. ولكي يصل إلى هذه المرحلة يقوم الفيروس باختطاف نوع من أغشية الخلية لأجل إنتاج فقاعات مغلفة تستمر في النمو، وتبيّن للباحثين أنها هي المسؤولة عن انتشار الفيروس".

الدراسة التي استخدمت تقنية ثلاثية الأبعاد، كشفت على أن الفيروس يستخدم هذه التغييرات داخل الخلية حتى ينجح في قتلها، وأخطر الخلايا التي يمكن أن تصاب هي الخلايا الدماغية، فحتى مع إعلان التعافي من الفيروس، يتخوّف العلماء من أن تستمر التداعيات الصحية على المصاب لمدة أطول، خاصة إذا تمّت مهاجمة خلايا مناطق في غاية الحساسية.

ومن أخطار فيروس كورونا، أنه قد يؤدي إلى الوفاة في حال كان رد فعل الجهاز المناعي مبالغا فيه وفق ما أكدته دراسة ألمانية سابقة، وفي هذه الحالة يساهم الجهاز المناعي، ولو بشكل غير مباشر، في مساعدة الفيروس على الانتشار أكثر.

وفي وقت سابق، صرح الاختصاصي بالفيروسات ماثيو فريمان لموقع "هويته" الألماني أنه عندما يكون رد الفعل المناعي زائدا، فالأنسجة قد تتضرّر لدرجة تلفها، ما يجعل الاستجابة المناعية تخرج عن السيطرة.

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