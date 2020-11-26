الامارات | صور..محاربو نينجا في كردستان العراق.. قتال واستمتاع بالطبيعة

شكرا لقرائتكم خبر عن صور..محاربو نينجا في كردستان العراق.. قتال واستمتاع بالطبيعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أن شدت غطاء الرأس المميز لمحاربي النينجا ولفت اللثام حول وجهها بعناية، تقول المتدربة سميان إلهام إنها تريد أن تثبت أن النساء لسن ضعيفات بل على النقيض من ذلك قادرات على الدفاع عن أنفسهن. إنها واحدة من بين 50 عضوا في "فريق سوران للنينجا" الذي تأسس قبل ثلاثة أشهر في مدينة سوران بإقليم كردستان العراق شبه المستقل.

تعود جذور فنون النينجا القتالية التي تعتمد على التخفي والتمويه، ومنشأها اليابان، إلى قرون من الزمان، حيث طورها الجواسيس للدفاع عن أنفسهم أثناء تجولهم في أراضي الأعداء بحثا عن المعلومات الحساسة.وهذه الرياضة عبارة عن مزيج من الألعاب الأكروباتية والفنون القتالية وتشتمل أيضا على الصراخ واستخدام النار والرماح.

وعلى الرغم من أن الفريق يتدرب بانتظام في أماكن مغلقة، إلا أنهم يسيرون على الأقدام لمسافات طويلة في الجبال حيث يتعرضون للأخطار الطبيعية في ظل أحوال جوية مختلفة.

وأشار المدرب، شيرزاد مصلح إلى تعلق الأكراد بالجبال،وعلى المدى الطويل، يأمل "فريق سوران للنينجا" في المشاركة في المسابقات الدولية وفي أن يصبح معروفا على مستوى العالم.

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