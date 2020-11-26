للأمهات.. 5 نصائح للاعتناء بأسنان طفلِك اللبنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تهمل بعض الأمهات الاعتناء بأسنان أطفالهن اللبنية باعتبارها تسقط في عمر الست سنوات، ولكن قد يتسبب ذلك في التأثير سلبًا على الأسنان الدائمة عند ظهورها، حيث قد يؤدي التسوس إلى تقليل صلابتها وزيادة فرص اعوجاجها. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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