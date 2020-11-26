الألياف خيار مثالي لعلاج الإمساك.. إليك الحد المسموح منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من الإمساك بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، نظرًا لفعاليتها الكبيرة التي تعادل تأثير الأدوية الملينة، حيث تساعد على تحسين حركة المواد الغذائية في الأمعاء، وزيادة حجم البراز. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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