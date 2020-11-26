الفستان بـ500 جنيه.. عروض مذهلة من 3 ماركات شهيرة للملابس النسائية في البلاك الفريداي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تنتظر السيدات والفتيات العروض والخصومات التي تعلن عنها الماركات الشهيرة حتى تختار ما يناسبها في "البلاك فرايداي" أو الجمعة السوداء التي تصادف الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.

وتهتم السيدات بالتوجه أو تتبع المتاجر الإلكترونية للماركات الشهيرة لتستفيد بأقوى العروض، وفيما يلي أبرز العروض على الملابس.

Lc Waikiki

- المعاطف الطويلة، جلد صوف وتر بروف بسعر 900 جنيها بدلا من 1000.

- المعاطف القصيرة الفرو والجبردين بـ810 بدلا من 900.

- البامب بسعر 630 جنيه بدلا من 700.

- تيشرتات بـ119 جنيها بدلا من 259.

- الجاكيت الجينز بـ550.

H&M

- بنطلون قماش بـ520 بدلا من 749.

- حذاء رياضي بـ450 بدلا من 649.

- بنطلون جينز بـ520 بدلا من 749.

- فستان قصير بسعر 450 بدلا من 749.

- بلوزة فضفاضة بسعر 410 بدلا من 599.

- تنورة بكسرات بسعر 449 بدلا من 749.

- كنزة مضلعة بـ349 بدلا من 499.

Zara

- بنطلون رياضي بسعر 399 جنيها بدلا من 799.

- فستان بـ499 بدلا من 1199.

- حذاء رياضي بـ699 بدلا من 999.

- حقيبة 399 بدلا من 699.

- بنطلون موم فيت بـ399 بدلا من 699.

- جاكيت صوف بـ799 بدلا من 1599.