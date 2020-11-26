8 أسباب مرضية لانتفاخ البطن وزيادة الوزن معًا.. متى تستشير الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بانتفاخ البطن، بالتزامن مع زيادة وزن الجسم، وهو ما قد يشير إلى وجود مشكلة مرضية، حيث قد تحدث تلك الحالة نتيجة مجموعة من الأسباب التي تشمل التعرض للضغط العصبي، أو المعاناة من أمراض معينة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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