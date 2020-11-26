في عيد ميلادها.. أبرز إطلالات الفنانة علا غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة علا غانم، وبهذه المناسبة يستعرض لكم الخليج 365، أبرز إطلالاتها.

-فستان أبيض:

ارتدت "غانم" فستانا قصيرا، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان أسود:

ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، كت وبدون أكمام، مزود بفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- بلوزة باللون الأبيض وجيب باللون الأسود:

ارتدت أيضا بلوزة مزودة بأكمام باللون الأبيض، ونسقت معها جيب باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها سليبر باللون الكافية، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

-فستان أوف وايت:

كما ارتدت فستانا قصيرا باللون الأوف وايت، مزود بأكمام، ويتميز الفستان بوجود فتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت "علا" مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-بلوزة بيضاء بأكمام طويلة:

ارتدت أيضا بلوزة باللون الأبيض مزودة بأكمام طويلة، ووتتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر باللون الأسود، ونسقت معها جيب باللون الأسود، واتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان أحمر:

وفي إطلالة أخرى ارتدت فستانا قصيرا باللون الأحمر، كت وبدون أكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.