3 أنواع من القمل قد تصيب الإنسان.. إليك طرق الوقاية والعلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل: يعتبر القمل حشرات طفيلية صغيرة الحجم تعيش على جسم الإنسان، وتتغذى على دمه، وتتكاثر بأعداد كبيرة، وتحدث الإصابة به عندما ينتقل بطريقة مباشرة من شخص إلى شخص آخر. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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